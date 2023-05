Deuda pública: en el primer trimestre se sumaron US$ 212,6 millones

El Ministerio de Hacienda dio a conocer ayer su informe de deuda pública correspondiente al mes de marzo, que incluye los compromisos asumidos por las instituciones de la administración central y de las entidades descentralizadas.

En 2022 el nivel de endeudamiento público había cerrado en US$ 15.053,7 millones, equivalente a 36,6% del PIB; a eso se sumó en enero US$ 63,9 millones, en febrero US$ 118,1 millones y en marzo US$ 30,6 millones.

Con estos agregados en el primer trimestre del año la deuda total se situó en US$ 15.266,3 millones, que representa 37,1% del PIB; de la cual a la administración central le corresponde US$ 13.606,1 millones, que implica 33% del PIB; y a la administración descentralizada US$ 1.660,2 millones, que equivale al 4% del PIB.

Lea más: Deuda pública: el pago de intereses aumentó 16,5%

El informe de la cartera señala que el 49,7% de los compromisos proviene de la emisión de bonos del Tesoro, principalmente bonos soberanos; el 46,8% de préstamos de organismos financieros internacionales y organismos de gobierno; y el 3,5% de las inversiones en obras públicas que se llevan a cabo bajo la Ley N° 5074/2013 o ley “llave en mano”.

Crece el servicio de la deuda pública

A medida que crece la deuda, también se incrementa el servicio de la deuda o el pago que realiza el Estado en concepto de capital, intereses y comisiones por el dinero prestado.

En el primer trimestre se pagaron deudas por US$ 467,4 millones para cumplir con los organismos financieros internacionales y tenedores de bonos, de este monto US$ 419,5 millones corresponde a la administración central y US$ 47,9 millones a las entidades descentralizadas.

El pasado se pagaron en total más de US$ 1.000 millones, lo que representó un crecimiento del 8,5% con respecto a lo abonado en 2021, cuando el monto fue de US$ 934,3 millones.

Lea más: Abultada deuda reduce margen del nuevo gobierno para invertir en obras

La amortización del capital de la deuda de la administración central se realiza con nuevas deudas, ya sea con nuevos préstamos o emisión de bonos, operación que se conoce comúnmente como “bicicleteo”.

Los intereses, sin embargo, que van creciendo en proporción al nivel de los compromisos se abona con recursos genuinos y en dólares, por lo que los analistas económicos ya señalaron como un foco de riesgo debido al aumento de las tasas de interés en el mercado.

Deudas de INC, Fondo Ganadero

A esto se suma que deudas que deberían pagar las entidades descentralizadas terminan a cargo de Hacienda, como el caso del Fondo Ganadero (FG) y la Industria Nacional del Cemento (INC), éste último que pidió la reestructuración de sus cuotas al no poder cumplir.

Lea más: INC solicitó una reestructuración de su deuda al no poder cumplir con el calendario

También la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), que al no poder pagar los US$ 200 millones que recibió de los fondos provenientes de la emisión de bonos soberanos en 2013 solicitó refinanciar, por lo que Hacienda recurrió a un nuevo préstamo del Banco Mundial para cubrir este compromiso.

La abultada deuda pública reduce el margen de maniobras que tendrá el nuevo gobierno del presidente electo, Santiago Peña (ANR-cartista), para realizar las inversiones en infraestructura que precisa el país.

Lea más: Hacienda pagará la deuda del Fondo Ganadero

La Consultora MF Economía estima que en los próximo 7 años el país necesitará invertir unos US$ 34.812 millones para cerrar la brecha de infraestructura, por lo que deberá generar un nuevo sistema para que el sector privado invierta, ya que el Estado está llegando a su tope de endeudamiento.