Siguen dudas sobre costosos filtros de INC, que no funcionan según denuncias

Siguen las dudas respecto al millonario contrato, G. 2.850 millones, que la Industria Nacional del Cemento (INC), cuyo titular es Ernesto Benítez, firmó en diciembre del 2021 con la empresa Optimus, Proyectos y Ejecución de Inversiones SRL, representado por Luis Adolfo Rodríguez Coronel, para la “Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de un Sistema de Filtrado Automático de Agua Cruda para el CIP Villeta y Planta Industrial de Vallemí”.

La mencionada empresa ya cobró la totalidad del monto del contrato en febrero de este año, según los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), pero los equipos instalados siguen sin funcionar, según denunciaron los sindicatos del frente Villeta de la cementera (Sitrainc, Sintrauninc, Protecminc, Sintratur, Siteinc y Sitracip).

Llamatívamente, tanto el presidente de la INC, como el representante de la empresa contratista insistieron el viernes último en sostener que las máquinas funcionan, pero evitaron que un equipo de este diario recorra las instalaciones.

Contratista invitó a visitar equipos, pero desistió sobre la hora

El representante de la contratista, Luis Adolfo Rodríguez, invitó a este medio a verificar el funcionamiento de los equipos, pero en el último momento, cuando un equipo de ABC Color estaba en la fábrica de Villeta con ese propósito, informó que el presidente de la estatal, Ernesto Benítez, no autorizó nuestro acceso.

En principio, Rodríguez, informó a este diario que tras verificaciones que realizó al equipamiento que proveyeron en Villeta, corroboró que hubo un sabotaje para “apagar el equipo y que deje de funcionar a propósito”. Sin embargo, más delante solo envió vídeos en los que se ve el aparente funcionamiento de uno de los equipos.

A su turno, el titular de la INC señaló que ya subsanaron los problemas que tenían en un comienzo para la operación de la máquina. En el caso del filtro que se instaló en Villeta, indicó que el problema que se tenía se solucionó con el cambio de la bomba de captación.

Respecto al equipo de Vallemí indicó que se registraba suciedades en la captación del agua debido a la presencia importante de sedimento, pero que eso ya se solucionó con las limpiezas que hicieron en su momento y con la crecida del río Paraguay.

Sin embargo, fuentes sindicales de la cementera pública adviritieron que los equipos que entregó la firma a la INC son para zonas de producción agrícola y no para empresas pesadas como la INC.