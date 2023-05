Denuncian otra millonaria compra de equipos que no funcionan en la INC

Luego de que la Contraloría General de la República (CGR) haya enviado un reporte de indicios de hechos punibles a la Fiscalía y que salpica a la Industria Nacional del Cemento (INC), ayer se dio a conocer otra millonaria adquisición de equipos que realizó la cementera pública que, según denunciaron sindicatos de la estatal, hasta ahora no funcionan.

Se trata del contrato por G. 2.850 millones que el titular de la cementera, Ernesto Benítez, firmó en diciembre del 2021 con la empresa Optimus, Proyectos y Ejecución de Inversiones SRL, representado por Luis Adolfo Rodríguez Coronel, para la “Provisión, Instalación y Puesta en Servicio de un Sistema de Filtrado Automático de Agua Cruda para el CIP Villeta y Planta Industrial de Vallemí”.

La mencionada empresa ya cobró la totalidad del monto del contrato en febrero de este año, según los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), pero los equipos instalados siguen sin funcionar, según denunciaron los sindicatos del frente de Villeta de la cementera (Sitrainc, Sintrauninc, Protecminc, Sintratur, Siteinc y Sitracip).

A través de una nota, con fecha del 18 de abril último, los gremios pidieron explicaciones al titular de la estatal, Ernesto Benítez, pero el alto funcionario sigue sin responder al pedido de los empleados. “Se recepcionó el equipo y no funciona hasta ahora, está fuera de servicio”, expresó Tomas Soria, secretario general de Sitrainc, quien señaló que hasta hoy no recibieron respuestas por parte de Benítez.

“Se anexan fotos para demostrar la situación actual en la que se encuentra la instalación, en un abandono total y (por eso) el interés de lo solicitado, también se observa en la imagen que la instalación se encuentra fuera de servicio”, reza en la nota que remitieron los gremios al presidente de la INC.

Benítez no responde y firma habla de sabotaje

Ayer quisimos contactar con Benítez para consultarle sobre la denuncia presentada por parte de la CGR a la fiscalía y además sobre esta compra que realizó, pero no tuvimos respuestas del alto funcionario.

También contactamos con el representante de la firma proveedora, Luis Adolfo Rodríguez, quien respondió que tras observaciones que realizó ayer al equipamiento proveído en Villeta verificó que habría un sabotaje para “apagar el equipo y que deje de funcionar a propósito”.

Sin embargo, Rodríguez todavía no comunicó sobre el supuesto sabotaje a las autoridades de la INC, que fácilmente podrán identificar a los responsables de ser así, ya que la fábrica de Villeta está llena de cámaras de vigilancia. Al mismo tiempo, señaló que solo hubo quejas sobre los equipos instalados en Villeta y no así el instalado en Vallemí.

Al mismo tiempo, indicó que realizará un informe técnico respecto a lo que pudo verificar ayer, que según dijo, fue en compañía de directores de la estatal.

Lo concreto es que el titular de la INC sigue sin responder a los datos que solicitaron los sindicatos como por ejemplo, un informe técnico de las horas de funcionamiento del equipo, copia de acta de recepción de servicio, copia de ingreso al depósito de INC de los Kits para 2 años de mantenimiento y las cantidades de prefiltro del sistema de retrolavado.

Al mismo tiempo, pidieron copias de ingreso a depósito de INC de los Kits para 2 años de mantenimiento para la unidad de compresor de aire con tanque pulmón auxiliar, el certificado internacional de los equipos proveídos y copia de informe, supervisor y coordinación de los trabajos realizados por el funcionario designado por el Departamento de Mantenimiento del CIP-Villeta.

Silencio sobre denuncia de la CGR

El presidente de la INC, Ernesto Benítez, sigue sin responder sobre los indicios de hechos punibles que remitió la Contraloría a la Fiscalía, donde se denunció un daño patrimonial de más G. 2.173 millones en el marco de otro contrato para el “Montaje Mecánico, Eléctrico, Electrónico y Civil para Puesta en Marcha del Ventilador Tiro Horno III” de la fábrica de Vallemí, “inversión” que se concretó en el año 2021. Para ejecutar esta tarea fue adjudicada la empresa CIE S.A.