INC pagará una fortuna a empresa de Hoeckle por la compra de “pet coke”

La empresa Monte Alegre, de Conrado Hoeckle, conocido exasesor y amigo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se encargará de proveer 30.000 toneladas de “pet coke” a la Industria Nacional del Cemento (INC), contrato que se le adjudicó sin competencia, bajo la modalidad de excepción por urgencia impostergable.

El “pet coke” o coque de petróleo es el combustible que utiliza la cementera pública en su horno de Vallemí para la producción de clínker, principal insumo del cemento.

El monto de este contrato con Monte Alegre, que se rubricó el 10 febrero último, es por US$ 15,3 millones, lo que significa que la estatal le pagará US$ 510 por cada tonelada del producto, que es el precio más caro que la empresa pública pagará por la compra de esta cantidad del combustible.

En contratos similares para la adquisición de 30.000 a 35.000 toneladas, la INC llegó a pagar US$ 229 por tonelada en 2019, US$ 300 en 2020 y US$ 449 en 2021. Hoy se está abonando una cotización mucho más alta, porque según la estatal, no hay firmas interesadas en proveer coque a la estatal.

Titular de INC “negoció” con firma del amigo del presidente

El presidente de la empresa, Ernesto Benítez, señaló a ABC Color que tuvo que salir a buscar proveedores ante la escasez de oferentes para la compra de coque. “Salí a buscar empresas que me podían traer (coque). Tenía ofertas de US$ 700 la tonelada, o US$ 600 incluso, un origen diferente a otro y calidad diferente, hasta que coincidí con Monte Alegre”, expresó.

Cuando se le consultó si se reunió con Corado Hoeckle para negociar la compra, indicó: “por supuesto, es el dueño de la empresa”. Empero, después manifestó que más se sentó a hablar con la parte operativa de la compañía para ver la logística y la calidad del producto que tienen. “Se hizo una licitación y ellos se presentaron en la licitación y se adjudicó”, expresó.

Se le insistió si era ético o habría conflictos de intereses o influencias cuando una empresa pública como la INC se sienta a negociar con una empresa muy cercana al presidente de la República,a lo que Benítez indicó: “¿Te parece que paremos la fábrica porque el proveedor que se ofrece es amigo del presidente?”.

Admitió que debe millones a su eterna proveedora de coque

Al mismo tiempo, Benítez admitió que la eterna proveedora de la fábrica, Swiss Singapore Overseas Enterprises PTE. LTD., tampoco se presentó en el llamado por excepción, porque la INC en este momento debe millones a dicha firma. Sin dar montos, el presidente de la INC indicó que la cementera que dirige no podrá pagar a dicha compañía si no produce cemento, por lo que se recurrió a Monte Alegre.

Cuando se le señaló que la ineficiencia de la estatal queda evidenciada con las deudas que tiene hasta con sus proveedoras, indicó: “¿Por qué ineficiencia? La situación de la empresa se vio afectada por la excesiva importación de cemento en el mercado nacional. No hubo ineficiencia de la INC. Mucho ya me plaguee por el nivel de importación, presentamos notas que enviamos constantemente al MIC (Ministerio de Industria y Comercio) advirtiéndole de la situación”, expresó.

La INC realizó una “inversión” de US$ 80 millones provenientes de la colocación de bonos soberanos en sus plantas de Villeta y Vallemí, ejecutada principalmente en el gobierno de Horacio Cartes, con la excusa de aumentar la producción y, por ende, sus ingresos. Empero, la estatal solo registra pérdidas y no puede pagar ni a su proveedora de combustible, que es vital para la operación de la fábrica.