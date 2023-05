INC compró coque de mala calidad y a precio caro de la empresa “amiga”

La empresa Monte Alegre, de Conrado Hoeckle, conocido exasesor y amigo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, fue adjudicada para proveer 30.000 toneladas de “pet coke” o coque de petróleo, a la Industria Nacional del Cemento (INC), contrato que se le otorgó sin competencia, bajo la modalidad de excepción por “urgencia impostergable”.

De esa cantidad, la empresa “amiga” proveerá 21.000 toneladas del combustible con 2,9% de azufre (de calidad aceptable para la empresa) y 9.000 toneladas con azufre de hasta 6,3% (de mala calidad y contaminante), sumando así las 30.000 toneladas del producto.

El monto de este contrato es por US$ 15,3 millones y, según lo pautado, la estatal le pagará US$ 510 por cada tonelada del producto, que es el precio más caro que la cementera pública desembolsará por la compra de esta cantidad del combustible del horno de Vallemí.

Pero además de abonar un valor que ya es de por sí exorbitante, sugestivamente la empresa estatal también le pagará US$ 510 la tonelada a Monte Alegre por las 9.000 toneladas de coque de mala calidad, o sea, al mismo precio que las 21.000 toneladas del producto de mayor calidad que también le proveerá dicha firma.

Según los técnicos consultados de Vallemí, un coque con 3% de azufre jamás puede tener el mismo precio que el que contiene más del 6% de azufre, porque cuanto más azufre tiene el producto debe ser más barato, pues es lo que le da calidad y, por ende, repercute en el precio.

Pero ¿por qué la INC pagará lo mismo por un coque con 2,9% de azufre y 6,3% de azufre? Es la consulta que trasladamos al titular de la INC, Ernesto Benítez, quien se limitó a decir que las cantidades de cada tipo de coque que proveerá Monte Alegre están establecidas en el contrato y que “por lo tanto es más práctico hacer un promedio del precio de ambos y fijar un monto único por tonelada”.

Según manifestó, se realizó un promedio y que “pagando por separado se obtiene el mismo valor final”.

INC debe usar coque con solo 3% de azufre

La INC invirtió parte de los US$ 80 millones de los bonos soberanos, durante el Gobierno de Cartes, para cambiar el sistema de combustión del horno de Vallemí, para que se pueda usar “pet coke” en vez de fuel oíl, de manera a generar un importante “ahorro” a la empresa pública, que hasta hoy no se logró.

Tras la inversiones hechas, la empresa FLSmidth, que se encargó de “optimizar” el horno de Vallemí, por US$ 28 millones, recomendó la utilización de coque con hasta hasta 3% de azufre, pero al parecer en la estatal desoyeron esta sugerencia. El año pasado el horno tuvo constantes paros, justamente por el uso de coque de mala calidad.

Sobre este tema, Benítez señaló: “Solicitamos asistencia técnica al fabricante del horno y del molino de coque para poder ir incrementando el porcentaje del mismo que se usa, así vamos a lograr emplear un coque con mayor porcentaje de azufre que se consigue a mejor precio”.

Empero, los obreros de la fábrica están muy preocupados por el uso de un combustible con mucho azufre, ya que es un elemento altamente nocivo para la salud de las personas y muy contaminante.