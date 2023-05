INC no tiene ni la estructura de costo del coque por el que pagará millones

La empresa Monte Alegre, de Conrado Hoeckle, conocido exasesor y amigo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, proveerá 30.000 toneladas de “pet coke” o coque de petróleo a la Industria Nacional del Cemento (INC), a US$ 510 por tonelada, cuando en el mercado internacional este producto no cuesta más de US$ 200 por tonelada, según confirmaron fuentes de la propia cementera.

La firma “amiga” debe entregar 21.000 toneladas del combustible con 2,9% de azufre (de calidad aceptable para la empresa) y 9.000 toneladas con azufre de hasta 6,3% (de mala calidad y contaminante), sumando así las 30.000 toneladas del combustible. Por ambos productos pagará el mismo precio por tonelada, pese a que el que tiene más azufre debería de ser más barato, porque es de menor calidad.

Fuentes sindicales de la estatal informaron que la cotización internacional del coque que adquirirá la INC, estaba en US$ 128 la tonelada (con azufre del 6,3%) y US$ 188 (con azufre del 3%) en el momento de la firma del contrato con Monte Alegre, por lo que tampoco encuentran explicaciones a los US$ 510 la tonelada que pagará la estatal por el producto.

Consultamos al titular de la cementera pública, Ernesto Benítez, por qué la INC abonará ese precio, ante la cual intentó justificar el pago alegando que “la cotización internacional corresponde al precio en origen” y que a eso “se le debe agregar flete, que hoy día llega a ser más alto inclusive que el precio del producto, además del despacho y el margen de la intermediación”.

Lea más: INC pagará una fortuna a empresa de Hoeckle por la compra de “pet coke”

No tiene la estructura de costo para demostrar su afirmación

Cuando se le requirió sobre la estructura del costo, en la que se pueda ver el valor final del producto tras el despacho, Benítez señaló que “el proveedor tiene la estructura de costos”. Se le insistió a Benítez si la INC tenía alguna estructura referencial del costo, en el marco del llamado que se le adjudicó a Monte Alegre, sin competencia, bajo la modalidad de excepción por “urgencia impostergable”, pero el alto funcionario ya no respondió.

En contratos similares para la adquisición de 30.000 a 35.000 toneladas de coque, la INC llegó a pagar US$ 229 por tonelada en 2019, US$ 300 en 2020, US$ 449 en 2021 y este año ya abonará US$ 510. Es decir, bajo la administración de Benítez comenzó a subir drásticamente el precio de este producto, que es fundamental para la producción de clínker (principal insumo del cemento) en Vallemí , ya que se utiliza como combustible del horno III.

Lea más: INC compró coque de mala calidad y a precio caro de la empresa “amiga”

INC pagará precio caro por coque de mala calidad

El monto total del contrato con Monte Alegre es por US$ 15,3 millones y, además de abonar un valor que ya es de por sí exorbitante, sugestivamente la INC también le pagará US$ 510 la tonelada por las 9.000 toneladas de coque de mala calidad (con más de 6% de azufre), o sea, al mismo precio que las 21.000 toneladas del producto de mayor calidad que también le proveerá dicha firma.

Según los técnicos Vallemí a los que consulatamos, el coque con 3% de azufre jamás puede tener el mismo precio que el que contiene más del 6% de azufre, porque cuanto más azufre tiene el producto debe ser más barato, pues es lo que le da calidad y, por ende, repercute en el precio.

En este sentido, Benítez dijo que las cantidades de cada tipo de coque están establecidas en el contrato y que “por lo tanto es más práctico hacer un promedio del precio de ambos y fijar un monto único por tonelada”. Según explicó realizaron un promedio y que “pagando por separado se obtiene el mismo valor final”.

Empero, los obreros de la fábrica están muy preocupados por el uso de un combustible con mucho azufre, ya que es un elemento altamente nocivo para la salud de las personas y es muy contaminante.