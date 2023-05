Costanera Sur: relleno de 66 hectáreas para viviendas con avance del 60%

El Consorcio del Sur, integrado por la firma española Eurofinsa SA y la paraguaya TyC (representado por Francisco Griñó), informó que el refulado de 66 hectáreas en el Bañado Sur, donde se deben construir 1.500 viviendas para las familias afectadas por las obras de la Costanera Sur, tiene un avance de 60% hasta la fecha.

Este trabajo se ejecuta como parte del contrato de la construcción de la avenida de 7,6 km y es el único punto donde continúan los trabajos de dragado para el relleno, según informó el Ing. Luis María González, jefe de obras de la Costanera Sur. El profesional enfatizó que el trazado de la costanera propiamente ya se encuentra en cota no inundable.

Vale recordar que al elevado precio de US$ 171 millones que tendrán los 7,6 km de la Costanera Sur (US$ 22,5 millones por km) -incluyendo el relleno de las 66 hectáreas, parques, entre otras obras-, debe sumarse otra millonaria inversión de US$ 100 millones para la construcción de 1.500 viviendas en el Barrio Tacumbú para las familias afectadas por las obras de esta avenida. Este componente será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Préstamo del BID para casas se aprobó, pero solo avanzaron las consultorías

El millonario empréstito ya se aprobó 2019 y actualmente se trabaja en el diseño y otros estudios para licitar la construcción de las casas, con servicios básicos incluidos, justamente en el predio de 66 hectáreas que se está rellenando en el marco de las obras de la Costanera Sur.

El crédito en cuestión se está utilizando en millonarias consultorías para tareas “preliminares” de comunicación, estudios, diseño, entre otros y lo más probable es que la construcción de las casas ya se realice con el nuevo Gobierno.

Se estima que la obra de las Costanera Sur afecta a unas 5.000 familias del bañado, pero el Estado prevé la construcción de solo 1.500 casas, por lo que el problema social no podrá solucionarse. Mientras tanto, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) sigue esperando los resultados de las consultorías para licitar la construcción de las casas.

Para la construcción de la Costanera Sur propiamente, varias familias que viven en el Bañado Sur fueron reubicadas en viviendas “temporales”, las que construyeron en en un área de 2,7 hectáreas, donde edificaron 187 viviendas, además 14 unidades de tipo comercial y un Salón Multiuso Comunitario.

Esto en el predio de la Primera División de Infantería (ex RI 14), luego de un convenio firmado con el MOPC. Pero ante el número insuficiente de casas que se prevé en el plan, este refugio temporal podría convertirse en hogares permanentes para las familias. La construcción de las casas “temporales” estuvo a cargo de la empresa Tecnoedil, por G. 14.830 millones.

Ocupantes precarios retrasaron el logro de la financiación de la Costanera Sur

La Costanera Sur fue adjudicada en julio de 2019 al Consorcio del Sur, por US$ 130 millones, pero con los intereses de la financiación terminará costando US$ 171 millones.

La obra se financia bajo la Ley N° 5074, más conocida como “llave en mano”, según la cual el grupo adjudicado, además de construir la infraestructura, consiguió su financiación gracias a bancos extranjeros y locales, que el Estado pagará en el largo plazo (diez años).

En este caso, el Consorcio del Sur tardó en conseguir la financiación de la avenida debido a la gran cantidad de ocupantes del trazado previsto, razón por la cual debieron edificarles viviendas “temporales” para que después sean reubicados en las casas que construirán con el crédito del BID.