Caja Fiscal: Hacienda pide rechazar actualización y avanzar en la reforma

El estudio del referido proyecto de ley de actualización de haberes figura en el punto 14 del orden del día de la sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, que se desarrollará en la fecha desde las 9:00 horas.

Aunque en principio se habla de que se volverá a postergar la decisión sobre este proyecto de ley impulsado por el senador Martín Arévalo (ANR-cartista), en Hacienda saltaron las alarmas ante una eventual aprobación.

Juan José Galeano, director de Estudios Económicos de la Subsecretaría de Estado de Economía del Ministerio de Hacienda, dijo ayer a ABC que esperan que el Senado rechace el proyecto o, en todo caso, postergue su estudio.

A su criterio se debe avanzar en un plan de reforma integral del sistema, a fin de volver a un régimen general que permita cumplir con los jubilados y con aquellos funcionarios que en el futuro esperan tener la jubilación.

Se agotarán reservas de la Caja Fiscal

Galeano dijo que el proyecto en cuestión hará que las reservas de la Caja Fiscal se agoten en un menor tiempo y llevará al Tesoro Público a tener que cubrir todo el déficit que se generará cada año.

Señaló que en promedio anual el costo adicional que deberá enfrentar el Tesoro es de US$ 277 millones, que sumará al déficit que actualmente ya registran los sectores de las fuerzas públicas y de docentes, además de un aporte del Estado de 9,5%. “Estamos hablando fácilmente de entre US$ 500 millones a US$ 600 millones”, añadió.

El director de Hacienda coincidió con otros que alertaron sobre este tema, de que la aplicación del proyecto de ley podría generar una catástrofe a las cuentas públicas.

A modo de ejemplo, mencionó que el año pasado el déficit de la Caja fue de US$ 126 millones, pero a esta cifra se suma los US$ 84 millones aportados por el Tesoro en concepto de cargos vacantes, con lo que llega a un total de US$ 210 millones.

Actualización es equiparar al salario

Hacienda, reiteró Galeano, considera que la actualización pretendida con este proyecto de ley no es otra cosa que una equiparación de la jubilación al salario de los funcionarios activos, lo que va en contra de lo que establece el sistema de reparto que rige en la Caja Fiscal. En ese sentido, afirmó que uno tiene que tener su jubilación en base al aporte que realizó durante su vida laboral y este monto se actualiza por la inflación de cada año.

Además, mencionó que a entender de la cartera económica el proyecto de ley no solo beneficia a los funcionarios administrativos, sino que también a magistrados judiciales, docentes y docentes universitarios.

Galeano insistió en que hay que avanzar en la reforma y ese punto se defendió siempre que fueron convocados por los legisladores que forman parte de la comisión especial del Senado, al respecto destacó que en todas esas ocasiones se mantuvo una buena conversación sobre el tema.