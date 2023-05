INC remata hasta chatarras, mientras fábrica de Vallemí paró la producción

La difícil situación financiera de la Industria Nacional del Cemento (INC) es cada vez más notoria, ya que el presidente de la empresa, Ernesto Benítez, hasta realizó una subasta pública para vender vehículos y máquinas en desuso de la cementera pública.

El remate se realizó el martes último y continuará este 26 de mayo, según informaron fuentes de la estatal. Esta venta de “chatarras” se realiza en medio de un nuevo paro de la producción de clínker en la planta de Vallemí, porque la fábrica ya no tiene “pet coke” o coque de petróleo, que es el combustible que se utiliza en el horno para la producción del vital insumo del cemento.

El titular de la cementera pública y su gerente industrial, el informático Diego Quintana, no explican por qué está faltando coque en la planta, pese a que hace poco adjudicó una millonaria compra del combustible a la empresa Monte Alegre, de Conrado Hoeckle, conocido exasesor y amigo del presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

La empresa debe proveer 30.000 toneladas de “pet coke” a la estatal, contrato que se le adjudicó sin competencia, bajo la modalidad de excepción por urgencia impostergable.

El monto de este contrato con Monte Alegre, que se rubricó el 10 de febrero último, es por US$ 15,3 millones, pero la estatal no cuenta con el producto y nadie da explicaciones.

Venta de vehículos y máquinas para recaudar en INC

Mientras la cementera pública está sin producir clínker, Benítez autorizó la venta de los bienes de dicha institución, que son diversos transportes y maquinarias de las marcas: Isuzu, Mitsubishi, Alfa Romeo, Fiat, Caterpillar, Ursus, Volvo, Volkswagen, Case, Kawasaki, Honda, Yamaha, Euclid, P&H, Komatsu, Wolf, Valmet, Chevrolet, Atlas Copco, Zoomtrak, Ford, Kia, Randon, Ingersol Rand, Nissan, Huber Warco, Land Rover, Hyster, Clark y Michigan.

Los funcionarios de la estatal hablan de que la cementera está vendiendo todo lo que pueda solo para recaudar, ya que ni siquiera cuenta con recursos para pagar por el coque. Según las informaciones manejadas por los obreros de la planta de Vallemí, la INC no habría pagado a Monte Alegre por la primera entrega que realizó, por lo que habría suspendido el suministro del producto.

“Según lo que nos comentan acá en Vallemí es que el viernes van a intentar pagar a la proveedora. Esto, si se completa el importe de 10.000 toneladas que ya entregó hasta ahora Monte Alegre. La empresa se comprometió una vez cumplido dicho pago a enviar su camión hasta Brasil para traer vía terrestre como estaba haciendo”, expresó una de nuestras fuentes.

INC está a punto de llegar a la situación de Copaco

Al mismo tiempo, los empleados de la fábrica temen que la historia de Copaco en la INC, otra empresa estatal que hoy no puede ni cubrir el salario de sus trabajadores. “Así como vamos, llegaremos a la situación de Copaco y ya no vamos a cobrar en fecha nuestros salarios. Estamos muy preocupados porque si nosotros no producimos y no vendemos no vamos a poder cobrar ni el salario. Nunca estuvimos tan mal”, expresó a ABC un sindicalista.

La INC realizó una “inversión” de US$ 80 millones provenientes de la colocación de bonos soberanos en sus plantas de Villeta y Vallemí, ejecutada principalmente en el gobierno de Horacio Cartes, con la excusa de aumentar la producción y, por ende, sus ingresos. Empero, la estatal solo registra pérdidas y no puede pagar ni a su proveedora de coque, que es vital para la operación de la fábrica.