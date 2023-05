Estación de Maniobras de Yacyretá costará US$ 24 millones

Por US$ 24 millones, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) adjudicó la obra para la Estación de Maniobras de Yacyretá (EMY), unos US$ 6 millones más que el precio de referencia de la licitación. Cabe recordar que este proyecto aún no cuenta con la aprobación de la ANDE.