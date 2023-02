Ingenieros de EBY y ANDE cuestionan costo de la estación de maniobras

Pese a las aclaraciones realizadas por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) sobre los detalles técnicos y jurídicos para la construcción de la futura Estación de maniobras de Yacyretá (EMY), que interconectará la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY) con la de Aña Cuá, los cuestionamientos y dudas respecto a esta obra, aumentan.

Ingenieros y técnicos, tanto de la EBY como de la ANDE, que pidieron que no se publique sus nombres por temor a represalias, advierten que el costo que tendrá la EMY no se condice con una obra de este tipo, inclusive lo compararon con los de otras estaciones de menor capacidad.

Mientras que la oferta adjudicada al consorcio Siemens-Rieder Aña Cuá-Ate, para la construcción de la EMY es por US$ 24,8 millones, la Subestación Yguazú, donde también hay un patio de maniobras, en este caso con dos bahías, el costo es de casi US$ 66 millones. “Si vas a poner ocho bahías, entonces debe costar más”, mencionó uno de los ingenieros de la EBY.

El otro profesional de la ANDE resaltó justamente ese costo, de US$ 66 millones para una capacidad de 1.300 MVA. “5.000 MVA es muchísimo, porque si son 500 MVA, que es como la Subestación de Lambaré, por ejemplo, costaría US$ 30 millones aproximadamente. Pero de 5.000 MVA no existe aún en el país”, indicó la fuente.

Agregó que “es absurdo tener 5.000 MVA con US$ 24.000.000″.

Cabe recordar que, según la EBY, la alternativa desarrollada por la consultora Intertechne Consultores S.A. plantea un rediseño de la EMY, con sustanciales modificaciones al proyecto del año 2017. El Ing. Carlos Yorg, gerente de Margen Derecha del Proyecto de construcción de la nueva central del Aña Cua, dijo que el alcance del nuevo diseño de la EMY incluye las recomendaciones de los estamentos técnicos de la EBY y presenta una configuración de interruptor y medio, ocho bahías, interruptores con capacidad de 4.000 A y doble juego de barras que pueden soportar una potencia de 5.200 MVA, con lo cual se contemplan las futuras ampliaciones de Yacyretá.

El proyecto también incorpora la posibilidad de una futura línea paraguaya LP3, sobre la cual se está conversando entre profesionales de la EBY y de la ANDE.

Según el titular de la ANDE, Félix Sosa, hasta ahora solo existe un acuerdo de palabra para la construcción de dicha LP3.

Podría impactar en confiabilidad

Cabe recordar que, en un par de notas de la ANDE, de 2020 y de 2021, la empresa estatal advertía que la Estación de maniobras pretendida por la EBY introducía un punto de falla común en el sistema que podría impactar en la confiabilidad del mismo. Sin embargo, según la binacional, el proyecto fue modificado para garantizar el uso soberano irrestricto de la energía.