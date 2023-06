Puente de la ruta Bioceánica tendrá doble atirantado y culminará en 2025

El puente de la ruta Bioceánica, entre las ciudades de Carmelo Peralta y Puerto Murthino, que se construye sobre río Paraguay, tendrá doble atirantado con una pila en forma de “H”, a diferencia del puente que unirá Asunción con Chaco’i, el cual tendrá un solo atirantado central, tras cambios al proyecto licitado.

En el caso de este tercer puente con Brasil, los trabajos avanzan en ambas márgenes del río Paraguay y el plazo de culminación se prevé para los primeros meses del 2025.

Según el reporte técnico, los trabajos puntuales ejecutados del lado paraguayo son: montaje de encofrado armadura dintel (Pila 1), montaje de andamio para dintel (Pila 2), montaje de trepa 3 lado izquierdo y derecho (Pila 7); montaje de trepa 1 laso izquierdo (Pila 8) y cargamento de cabezal lado izquierdo -segunda etapa, con una altura 1,5 m (Pila 13). En lo que respecta al estribo E1, ya se concluyó la sexta etapa del cargamento.

Del lado brasilero las labores son: perforación de pilote (Pila 14), perforación del pilote 13 de lanzamiento de armadura del pilote 4 (Pila 17); montaje de armaduras y encofrados para cabezal izquierdo y derecho (Pila 22), montaje de andamios para trepa 0 lado izquierdo y montaje de encofrado para cabezal lado derecho (Pila 24).

A lo anterior se suma el montaje de armaduras y encofrados trepa 0 lado derecho y curado de cabezal lado izquierdo (Pila 26), más el desmoche de pilotes del estribo E2.

Puente de la ruta bioceánica: Obra avanzó 19%

Con todo lo realizado, el proyecto acumula una ejecución al cierre de abril pasado de aproximadamente 19% a nivel general.

La ejecución de este proyecto implica grandes desafíos y una minuciosa planificación debido al lugar en que se encuentra la obra y las características del suelo chaqueño.

El puente de la Bioceánica – financiado por la Itaipú Binacional, lado paraguayo- tendrá una extensión de 1.294 metros, divididos en tres tramos: dos constituirán los viaductos de acceso en ambas márgenes del río Paraguay; y uno corresponderá a la parte atirantada, de 632 metros, con un vano central de 350 m.

El paso es ejecutado por el Consorcio Binacional PY – BRA, compuesto por las empresas Tecnoedil Constructora SA y Cidade LTDA y Paulitec Construções (representado por Rolando Ríos Tómboly), con una oferta de G. 616.836 millones (US$ 86,2 millones al cambio actual).

Para dimensionar las diferencias, el puente a Chaco’i tendrá 7,5 km (incluyendo el puente puente atirantado central, viaductos de acceso y accesos viales) terminará costando US$ 126,2 millones , esto ya incluyendo un sobrecosto de US$ 16 millones que autorizó el MOPC. El puente de la ruta bioceánica tendrá solo 1,3 km y costará casi US$ 86,2 millones.