Banco Mundial modera proyección de crecimiento del PIB de Paraguay a 4,8% para este año

En su nuevo informe de perspectivas globales, el Banco Mundial redujo su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto Bruto (PIB) de nuestro país a 4,8%, dese 5,2% que previeron a comienzos del 2023, por encima de una retracción del 0,3% que estimaron para el 2022. Igualmente, con esta nueva cifra del organismo internacional, la economía paraguaya se consolida entre las de mayor expansión en la región latinoamericana, muy por encima del promedio y por encima de la estimación oficial del 4,5%.

Las proyecciones del Banco Mundial publicadas hoy, también actualizan el pronóstico de crecimiento para el 2024 en 4,3% y para el 2025 en 4,3%, previendo así una mayor estabilidad que le garantizaría un desempeño nuevamente dentro de su potencial y por encima del promedio de expansión regional para los tres periodos.

Bajo crecimiento regional

El Banco Mundial estima que Latinoamérica crecerá solo el 1,5 % en 2023, un avance muy por debajo del 3,7 % registrado el año pasado, debido a la bajada del precio de las materias primas y a los efectos de las subidas de tipos de interés.

Con respecto a sus socios comerciales del Mercosur, Paraguay destaca como la economía de mayor crecimiento. Según el nuevo reporte, para Argentina se estima una retracción del 2% para el presente año, Brasil y Uruguay con una tímida expansión del 1,2% y 1,8% respectivamente.

Buen rendimiento agro

Las proyecciones del BM, confirman por un lado el buen ciclo para la actividad agropecuaria con repuntes en la exportación de soja y otros rubros, además de una buena producción de energía, que se consolidan por el buen clima logrado con abundantes lluvias.

No obstante, no todos los sectores se benefician de este crecimiento, ya que hay rubros como los comercios y los servicios y las industrias que no vienen acompañando esta dinámica. Muchos afectados por el ingreso de productos de contrabando. Otro de los rubros muy golpeados en este periodo, es la actividad de la construcción.

Si bien al inicio del año, el BCP previó un crecimiento mínimo, en la actualización reciente de las cifras, ya bajó a una retracción del 2,6%, por la menor dinámica de las obras públicas y los pendientes de pagos por parte del Gobierno a contratistas.