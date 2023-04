Repuntar construcciones será uno de los grandes desafíos para el gobierno

La actividad de la construcción fue considerado uno de los puntales de la economía en este último periodo de la administración de Mario Abdo Benítez, sobre todo en pandemia, pero este año se enfrenta a un duro escenario ante la falta de recursos estatales para financiar más obras de infraestructura y mantener la dinámica de crecimiento de los últimos años. A esto se suma el atraso en los pagos por parte del Gobierno a las constructoras que se encuentran limitadas de recursos para avanzar incluso con proyectos privados.

De hecho estos impactos ya se pueden percibir en las cifras de proyección del Banco Central del Paraguay (BCP), donde se aprecia una reducción en las expectativas. De un 0,5% de crecimiento que estimaron a comienzo del año, el BCP espera una retracción del 2,6% en su primera revisión del año y con fuerte efecto también en los empleos.

Convergencia fiscal

Miguel Mora, economista jefe del Banco Central del Paraguay (BCP), detalló que la menor inversión del sector público en obras de infraestructura estaba previsto como parte de la estrategia del Estado para la convergencia fiscal, es decir para volver nuevamente dentro del límite del déficit presupuestario establecido en la Ley del 1,5% del PIB. Para este año, el Gobierno proyecta cerrar con un déficit fiscal del 2,3%.

Por otra parte detalló que el stock de deuda pública (alrededor de US$ 300 millones de deuda impaga por parte del Gobierno) también impacta en el sector privado, ante la limitación de recursos con que cuentan las constructoras para avanzar con otros proyectos.

No hay medidas de auxilio

Pese al esfuerzo del sector de las construcciones para apuntalar la economía, sobre todo en tiempos de crisis por la pandemia, desde el Banco Central del Paraguay (BCP) indican que no están dadas las condiciones para brindar medidas de auxilio financiero al sector.

El titular del BCP, José Cantero, reiteró que las medidas de apoyo están condicionadas a impactos producidos por “factores exógenos” como embates del clima (sequías, inundaciones) o crisis fuertes como la pandemia y que la cesación de pagos no se configura dentro del escenario previsto para este tipo de medidas.

Déficit en infraestructura

Por otra parte, el déficit de infraestructura en Paraguay sigue siendo considerable. Estimaciones de varios organismos internacionales dan cuenta de que ronda entre los US$ 25.000 millones y US$ 36.000 millones. Esto, pese al esfuerzo realizado en la última década, especialmente desde el 2019 en medio de una desaceleración de la economía, el Gobierno impulsó una política contracíclica que se vio reflejada con un ambicioso plan de inversiones de US$ 1.003,7 millones, tras niveles de inversión en torno a US$ 600 millones.

Si bien la apuesta continuó en los años de la pandemia (2020-2022), empezó a desacelerar desde finales del año pasado y ya para este año se prevé una retracción del 2,6% de la actividad.