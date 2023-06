Deuda de entidades: US$ 1.623 millones con garantía del Tesoro

En la clasificación presupuestaria la administración descentralizadas está conformada por las empresas públicas, entes financieros oficiales, instituciones autónomas, autárquicas, de seguridad social y otras.

Los compromisos de estas entidades se pagan con los recursos que generan las instituciones por el servicio que brindan, pero cuentan con la garantía del Tesoro y esto implica que el fisco se hará cargo en caso de que la entidad no pueda cumplir con los acreedores.

El informe de Hacienda al primer cuatrimestre señala que la deuda del referido sector asciende a US$ 1.623,1 millones, lo que representa el 3,6% del PIB.

ANDE y AFD con mayores montos

Explica que entre las instituciones que cuentan con garantía del gobierno, se encuentran la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) con un monto total de US$ 787,34 millones; y la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), con un monto total de US$ 810,01 millones.

Con respecto a la ANDE, había recibido US$ 200 millones para inversiones de los bonos soberanos que fueron emitidos por el Tesoro en 2013, pero tras su vencimiento no pudo devolver el capital y solicitó a Hacienda reprogramar el pago, por lo que la cartera volvió a colocar bonos bajo la ley de administración de pasivo o de “bicicleteo” como se lo conoce comúnmente.

La otra entidad que no pudo cumplir con sus compromisos provenientes de la emisión de bonos soberanos fue la Industria Nacional del Cemento (INC), por unos US$ 80 millones, que tuvieron que se reprogramados por la cartera fiscal.