Extender promedio jubilatorio en IPS solo será un parche, según exgerente

Pedro Halley en una entrevista en ABC Cardinal dijo que el Instituto de Previsión Social (IPS) requiere de reformas estructurales y administrativas para garantizar no solo la sostenibilidad del fondo jubilatorio, sino también para garantizar la buena administración de los recursos en salud.

Se le consultó en relación a un proyecto que intentará reflotar el IPS que busca ampliar a 10 años el promedio para el cálculo de las pensiones, y aunque reconoció que esto es necesario que se apruebe, mencionó que será como un “pequeño parche”, ante todas las reformas que requiere la previsional.

Lea más: IPS podría tener ”graves problemas antes de 2028″, advierte exgerente

Modificar periodo de referencia

“Es una medida necesaria porque evidentemente tomar los tres últimos años de ingresos para calcular la jubilación generan muchas distorsiones, pero no es la solución estructural del sistema de pensiones del IPS” afirmó.

Dijo igualmente que en caso de que avance esta propuesta de Ley, los cambios se aplicarían para los nuevos cotizantes que ingresen a partir de su vigencia, ya que no se puede cambiar las reglas de juego para los que ya están aportando bajo las condiciones establecidas actualmente. No obstante recomendó que estos cambios deben realizarse gradualmente y no de golpe como se intentó recientemente implementar en Francia que desató una ola de violencia en reacción a dichos cambios.

Lea más: IPS quiere reflotar plan que modifica periodo de referencia para jubilación a diez años

Cambiar esquema de gobernanza

El exgerente de Prestaciones Económicas del Instituto de Previsión Social manifestó su preocupación por el déficit en el fondo de jubilaciones y expresó que el IPS requiere de cambios significativos y que el “disparador” de todas esas reformas necesarias sería cambiar la gobernanza.

Halley cuestionó el sistema actual donde los miembros del Consejo son propuestos por el Poder Ejecutivo y acotó que ese esquema debe cambiar. Opinó incluso que el actual presidente del IPS, Vicente Battaglia, es un excelente médico pero “el peor administrador que tuvo el IPS en 79 años”, agregando que -a su juicio- las autoridades de la previsional ya no deben ser elegidas “a dedo” por el presidente de la República sino de forma democrática.

Reducir la informalidad

Otra de las reformas estructurales necesarias según Halley es la de atacar la informalidad, lo cual permitirá incorporar a más cotizantes en el esquema.

“El fondo del IPS de capitalización colectiva sobrevive cuando entra gente en el sistema” acotó el ex funcionario de la previsional.

Recuperar aporte estatal

El Estado adeuda unos US$ 487 millones al IPS por aportes adeudos históricamente y que nunca fueron honrados. La inyección de estos recursos serían muy importantes tanto para el fondo de jubilación como salud, expresó.

Preocupa déficit

Directivos del IPS reconocieron que la previsonal afronta un déficit desde el 2020, que surgió primero por el desajuste de los ingresos por el impacto de la Pandemia a lo que se sumaron medidas como incrementar el haber mínimo jubilario del 33% al 75%, ambas situaciones no estaban aún contempladas en el último estudio actuarial.

Sin embargo, Halley cuestiona estos las expresiones de autoridades del IPS y añadió que son simples “excusas” para echar la culpa a todo el mundo menos a lo que deberían enfocarse. Esas decisiones justamente fueron tomadas durante la administración de Andrés Gubetich como presidente en el instituto y Pedro Halley como gerente de prestaciones económicas.

“Instalan el discurso de que esto es coyuntural, pero veo los síntomas de algo mucho más grave y de largo plazo; si en el próximo gobierno no se toman medidas estructurales administrativas, vamos a tener graves problemas antes de 2028″, afirmó,

Lea más: Sin reformas en pensiones, está en riesgo la jubilación de las futuras generaciones

Diferencia acumulada por más G. 400mil millones

De acuerdo con los datos proporcionados por la entidad, la diferencia generada en el IPS es cerca de G. 40 mil millones al mes y se acumula un déficit en jubilaciones desde el 2020 a la fecha de G. 411.527.486.439 (US$ 56 millones).

Lea más: IPS utilizó G. 400.000 millones de sus rentas para cubrir déficit del fondo jubilatorio

Solo por el pago del complemento del haber mínimo se generó una diferencia de G. 330.716.799.947 hasta la fecha, unos US$ 46 millones. Sino se tomaba la decisión de aumentar el haber mínimo, el déficit hoy sería de solo US$ 10 millones, aseguran desde IPS.