Exportación real de energía eléctrica se redujo 17% entre enero y mayo

“Exportación real”, porque las prácticas que el Paraguay admite en las centrales binacionales Itaipú y Yacyretá son simples operaciones de “cesión de energía”, cuya tarifa no tiene relación alguna con los precios del mercado local y regional, sí mucho con las imposiciones cristalizadas en los respectivos Tratados.

Un segundo factor determinante de esta definición se vincula con la interpretación según la cual un tercer país - solo Paraguay y Brasil en Itaipú -, - exclusivamente Paraguay y Argentina en Yacyretá - no puede adquirir la producción de ambas centrales.

Una vez más, la realidad prueba que esta interpretación no rige para nuestros socios Brasil y Argentina, si para nuestro país, y de manera estricta. Esa esa la razón por cual la ANDE se limita a vender una infima parte de la producción la central que le pertenece en forma exclusiva, o sea Acaray.

De acuerdo con los datos que publica el Viceministerio de Minas y Energía de nuestro país, de enero a mayo, la ANDE suministró al sistema argentino 47.610 MWh, cantidad que representa el 0,51% de la demanda del sistema interconectado que atiende la ANDE en similar período de este año, solo el 14,43% del total que aportó Acaray en esos cinco meses para completar la cobertura de la demanda del sistema de referencia.

Fuerte reducción de la importación de energía eléctrica paraguaya

Entre enero y mayo del ejercicio 2022, de los registros del Viceministerio de Minas y Energía se infiere que la eléctrica estatal “exportó realmente”, 57.100 MWh, 9.490 MWh más que este año.

Acerca de las causas de esta reducción, oficialmente nada se explica, pero extraoficialmente, en fuentes de la ANDE, se indicaba que la causa de la escasa exportación debe buscarse en la tarifa vigente, que en promedio ronda los US$ 140/MWh. Promedio porque hay una tarifa para la energía de las llamadas “horas pico” y, otra, más barata, para la que se compra en las horas “fuera del pico”.

Además, que ese tarifario no es el reflejo de lo que ocurre en el mercado, que había sido impuesta por un convenio bilateral, que hasta ahora es inamovible.

Los precios de mercado no son muy accesibles, tampoco

No obstante, recordemos, los precios de mercado vigentes durante la reciente sequía en Brasil y Uruguay, y el invierno en Argentina rondaron siempre en torno a los US$ 100/MWh, con picos que arañaron incluisve los US$ 400/MWh.

Lo real es que el negocio de la exportación de energía eléctrica en los últimos años floreció en los “jardines” del Brasil y Argentina, inclusive en el uruguayo, no así en los de nuestro país.

Los tratados de Itaipú y Yacyretá (Art. XIII en ambos casos) reconocen a una de las partes “el derecho de adquisición” de la energía que no sea aprovechada por la otra parte (en rigor Paraguay) “para su propio consumo”.

El de Yacyretá añade a “derecho” la palabra “preferente” y, en los artículos XV.3 de ambos documentos establece el concepto “compensación”, no precio de mercado. Entre enero y mayo de 2023, el Paraguay cedió en ambas centrales, de su mitad soberana, 12.409.500 MWh (8.970.500 MWh en Itaipú y 3.439.000 MWh en Yacyretá. La tarifa de “compensación” rondó los US$ 10/MWh, apenas.