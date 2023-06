Presupuesto para subsidios al transporte del año ya se agotó

El titular del Viceministerio de Transporte (VMT), Óscar Stark, informó esta mañana que el presupuesto del año para el pago del subsidios, G. 140.000 millones, ya se utilizó en su totalidad, por lo que se realizan reprogramaciones presupuestarias para continuar con los pagos pendientes exigidos por las concesionarias del Área Metropolitana.

Las declaraciones las brindó ayer, luego de un encuentro con autoridades del Ministerio de Obras Públicas, Hacienda y representantes de gremios de transporte para comunicar sobre la reprogramación que se realiza para disponer de recursos para cumplir con la asistencia estatal por cada pasaje vendido, según la cantidad de pasajeros reportado con el billetaje electrónico.

Stark recordó que el pago de subsidios se realiza en dos etapas. Primero la mitad del monto correspondiente al mes en ejercicio, según el promedio de los tres últimos meses, y que ese monto se completa luego de disponer la tarifa, vía decreto, que suele demorar entre dos a tres meses.

Mencionó que al disponer del decreto que oficializa la tarifa de febrero y marzo último, ya se realizaba a la par el trámite para el abono que quedaba pendiente.

Cabe recordar que semanas atrás hubo amenazas de paro del servicio para exigir pagos del subsidio y en ese entonces, se acordó concretar tres desembolsos hasta completar G. 90.000 millones, en julio.

Stark dice que solo está con seis días de atraso con transportistas

Al respecto, el viceministro indicó que ya se abonó G. 45.000 millones y ahora “sólo están con seis días de atraso” para cumplir con el plazo comprometido por la prestación hasta marzo.

Consultado sobre el agotamiento del presupuesto del año, teniendo en cuenta ni siquiera se cubrió por la prestación del semestre, respondió que no se previó todo lo que se requería.

“El año pasado se pagó G. 278.000 millones en concepto de subsidios”, mencionó. De esta manera, sería la mitad, conforme a su cálculo.

En los últimos tres años, el Gobierno triplicó los desembolsos en subsidios a transportistas de Área Metropolitana, con recursos de los contribuyentes del país. En 2020, se abonó US$ 10 millones; 2021, US$ 21 millones, y 2022, US$ 39 millones, se reportó.

Baja precio de la tarifa técnica

El Ejecutivo publicó ayer el Decreto N° 9484 con el cual estipula la tarifa técnica del servicio de febrero y marzo. En el servicio convencional se fijó en G. 4.711 y G. 4.205 para dichos meses; mientras que por el diferencial, G. 5.636 y G. 5.000, respectivamente.