Diputados aprobó en tiempo récord plan para fusionar Tributación y Aduanas

Tras la media sanción en Diputados del proyecto de ley que “fusiona” la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) y que crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, el director de Aduanas Julio Fernández dijo desconocer los detalles de la iniciativa, pero insistió en que lo esencial sería que quien esté al frente de la institución tenga autonomía para la toma de decisiones.

“Nos desayunamos ese proyecto de ley, no lo sabíamos”, manifestó Fernández. “Hay modelos, consideramos que hay modelos que funcionan en varios países, que funcionan en ambas instituciones. Hay modelos en los que no funcionan, no leímos todavía el proyecto de ley, pero supongo que estará bien pensado”, agregó.

“Lo que sí hay que tener cuidado es con la autonomía. Nosotros tenemos acá una operativa muy distinta”, puntualizó el funcionario.

“Yo creo que puede ser un buen modelo, puede ser interesante, puede ahorrar costos, puede ser eficiente, puede trabajarse en la formalización, pero hay que tener mucho cuidado con la autonomía y la flexibilidad que tiene la Aduana para moverse. Nosotros estamos permanentemente en toda la república, en la frontera, que hay que tomar decisiones rápidas”, insistió Fernández.

Ministro de Hacienda no sabía del proyecto aprobado en Diputados

A su vez el ministro de Hacienda Óscar Llamosas también se refirió al tema y expresó que tampoco tenía conocimiento del citado proyecto que fue aprobado ayer por Diputados en tiempo récord. No obstante, opinó que si el objetivo es la institucionalidad, esto pasa por la línea política que pueda tener el presidente, o por los funcionarios que ejerzan esas funciones, y no precisamente en crear nuevas instituciones. Indicó que estarán analizando el plan para dar la opinión técnica sobre el tema.

“Si es un plan del nuevo gobierno ellos tienen la potestad de poder desarrollar la mejor estructura que consideren para lograr sus objetivos”, expresó Llamosas.

Por su parte el viceministro de Tributación Óscar Orué opinó que la propuesta aprobada en Cámara Baja es un modelo vigente en varios países y va a depender de cómo se estructure y alegó que si existe una sola unidad de control, puede ser más eficiente.

Fusión de SET y Aduanas, aprobada a los apurones

Apenas dos días después de su ingreso a la Cámara de Diputados y a pedido de los cartistas, con llamativa celeridad se dio media sanción en Cámara Baja al proyecto de ley que “crea la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios”, que consiste en una “fusión” de Tributación y Aduanas.

El proyecto de ley tuvo entrada en Cámara de Diputados el pasado lunes 26, e inmediatamente se agregó al orden del día de ayer, sin siquiera tener dictamen.

Luego las comisiones presididas por cartista, como la de Justicia y Trabajo, a cargo de Raúl Latorre (ANR, HC) y Equidad y Género, presidida por Rocío Abed (ANR, HC) emitieron dictámenes por la aprobación y ayer al mediodía, a pedido de “Bachi” Núñez, se ubicó como primer punto del orden del día de una extraordinaria.

Ministerio de Economía

El futuro ministro de Hacienda Carlos Fernández Valdovinos adelantó que la fusión de los entes de recaudación SET y Aduanas es el primer paso en la agenda de reestructuración de la cartera estatal ya que el próximo paso será la creación del Ministerio de Economía que reemplazaría al actual Ministerio de Hacienda.

Mencionó que la próxima semana ya se estaría presentando el proyecto. Dijo que con este plan se busca gastar mejor y empezar a consolidar varias instituciones del Estado.

Buscan cercenar autonomía aduanera, advierten

Desde el Foro de Despachantes el Dr. Wilfrido Escobar mencionó que con asombro y antes de asumir este nuevo gobierno, se enteraron de este nuevo proyecto de Ley presentado por el propio Vicepresidente electo (Pedro Alliana) de unificar los entes recaudatorios (SET y Aduanas) el cual pretende “cercenar las atribuciones institucionales y la autonomía de la Dirección Nacional de Aduanas”, expresó el dirigente del Foro de Despachante.

Escobar advirtió que este plan es como volver al pasado, lo cual será un retroceso para la institucionalidad de Aduanas.

Alegó que este plan de crear la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios se realizó sin siquiera tener en cuenta las cuestiones técnicas, las actuales funciones y los avances que se dieron en estos años desde que con el actual Código Aduanero se estableció a la DNA como un ente autónomo.

“Pretenden sin ningún estudio técnico ni argumentos conceptuales modificar el artículo 2° del Código Aduanero y volver a convertir a la Dirección de Aduanas a ser una simple Gerencia, dependiente de la nueva institución que pretenden crear. De hecho, llama la atención que cada cierto tiempo pretendan cercenar la autonomía aduanera”, afirmó.

Recordó igualmente que hace unos años atrás ya pretendieron hacerlo con el Proyecto presentado por el Senador Arnaldo Franco, que pretendía volver a situar a la Dirección Nacional de Aduanas como una dependencia del Ministerio de Hacienda.

Sindicato acompaña fusión de SET y Aduanas

Por otra parte, desde el Sindicato de Reivindicación Aduanera (SIRA) detallaron que estarán acompañando el proyecto de Ley impulsado por las autoridades recientemente electas con quienes “esperan” coadyuvar para lograr el éxito en el cumplimiento de los objetivos trazados para el periodo presidencial que se inicia.

En este sentido, mencionaron que trabajaran con los técnicos del SIRA para realizar un análisis pormenorizado del proyecto de ley en cuestión, de tal manera a lograr un conocimiento acabado del mismo. También agregan que el sindicato realizará el seguimiento necesario y las gestiones para participar en el proceso.