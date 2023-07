Esclusa de Itaipú debe ser prioridad para el próximo gobierno, advierten

La construcción de la esclusa de navegación de Itaipú es una de las cuatro cuestiones señaladas como prioritarias en esta binacional por Fernando Oreggioni, expresidente de la Comisión de Entes Binacionales Hidroeléctricos en el periodo legislativo que recientemente finalizó.

“En el caso de Itaipú señalamos cuatro cuestiones. Hemos discutido toda la situación y sacado en limpio cuáles deben ser las prioridades, ya que en agosto tenemos que poner -el tema- sobre la mesa”, dijo el exparlamentario al referirse a la próxima revisión del Anexo C del Tratado de Itaipú, que en teoría deberá iniciarse el próximo mes.

“Que se haga la esclusa de navegación porque el Paraguay necesita, es un país mediterráneo y nuestros ríos son nuestras principales vías de comunicación. A través del agua tenemos el mayor desplazamiento de mercaderías hacia Paraguay y de Paraguay hacia el mundo. La esclusa es prioridad, está en el tratado y se tiene que hacer”, afirmó.

Como segundo punto, Oreggioni consideró la venta de excedentes. “Qué Paraguay venda sus excedentes de manera directa para conseguir mejores precios, precios de mercado, que le venda a Brasil, a Argentina, a Uruguay y a todos los que necesiten alrededor del país”, planteó.

Como tercera cuestión, el expresidente de la comisión de hidroeléctricas dijo que, visto que la cesión de energía excedente se va ir agotando, y los recursos que ingresan al Estado por la misma son las que financian la Ley de Fonacide, cree que el gobierno debe plantear el aumento de los royalties de forma significativa. “El uso del agua es el componente de las compensaciones del Tratado de Itaipú y los royalties. Vemos que esa sería una opción para conseguir más recursos para nuestro Estado y suplantar la cesión de energía, que con el tiempo se va a extinguir”, apuntó.

En la negociación para la revisión del Anexo C se deberá también poner sobre la mesa lo que ocurrió con la deuda de Itaipú. “La deuda espuria a causa del planteamiento del Brasil, que dijo que el pueblo brasileño no pudo pagar la tarifa de ese momento y pagó por debajo durante varios años, generó la famosa deuda espuria por más de US$ 4.193 millones que luego se cargó a la deuda y generó costos financieros”, recordó.

Agregó que además la devolución de este empréstito se prolongó en el tiempo y generó el aumento de los costos financieros. “A esto se le suma también la doble indexación, interés más interés, algo que siempre hemos reclamado; ese hecho generó casi US$ 10.000 millones”, concluyó.