De US$ 503 millones comprometidos, Itaipú abonó US$ 360 millones a la ANDE

Con el objeto de mejorar la seguridad y eficiencia de las redes eléctricas de transmisión y distribución de la ANDE e incrementar la confiabilidad y calidad del servicio de energía eléctrica, Itaipú Binacional abonó a la ANDE, hasta la fecha, la suma de US$ 360 millones, quedando pendiente aún US$ 143 millones para el periodo 2023 – 2025, según un informe remitido por el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa, ante la solicitud de ABC.

Detalla el documento que quedan pendientes de desembolsar US$ 50 millones para el transcurso de ese año, otros US$ 50 millones para el 2024 y US$ 43 millones para el 2025, correspondientes al convenio firmado entre Itaipú y ANDE para el fortalecimiento del sistema eléctrico paraguayo.

El informe explica que estos fondos fueron direccionados para la adquisición de materiales de Distribución, necesarios para la realización de las obras de distribución de modo a acompañar el crecimiento de la demanda y garantizar el servicio de energía eléctrica en condiciones técnicamente aceptables.

Lea más: El 14 de julio inauguran Subestación Yguazú y líneas de transmisión de 500 kV

Añade que fueron adjudicadas -vía licitaciones- la compra de cables de distribución, postes de hormigón armado, transformadores, descargadores, seccionadores, herrajes, accesorios de líneas aéreas y subterráneas, materiales para alumbrado público de distribución, adquisición de medidores electrónicos de conexión directa, adquisición de transformadores, espaciadores de distribución, equipos de medición en 23 kV, así como la compra de equipos para el combate y reducción de las pérdidas eléctricas.

También se compraron dos subestaciones compactas, que serán ubicadas en el predio de Ineran y en el barrio Recoleta de Asunción, señala. “Estas subestaciones asegurarán la continuidad del servicio, debido a que pueden transformar la tensión de suministro del nivel de Subtransmisión (66 kV) al de Media Tensión (23 kV), permitiendo una regulación más estable en las redes de distribución”, especifica.

Lea más: “Electrolineras”: ANDE instalará 30 cargadores ultrarrápidos para autos eléctricos

Además, adquirieron 23 camionetas eléctricas tipo pickup, doble cabina 4x2, incluido cargador y está en trámite la compra de cargadores ultra rápidos que estarán instalados en tramos y zonas estratégicas del país, permitiendo el uso a otros usuarios de medios de transporte eléctricos.

Tres convenios en los últimos años

Un convenio de Itaipú Binacional con ANDE, de febrero del año 2021, fue firmado por US$ 203 millones para el fortalecimiento del sistema eléctrico paraguayo, a ser desembolsados en cinco años (2021-2025). Igualmente, ese mismo año, se acordaron otros US$ 100 millones para la ANDE, en el marco de la pandemia por el covid-19. Y este año, tras la definición de la tarifa, se acordaron otros US$ 200 millones, recordó el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa.

La ANDE resaltó en su informe que todas las adquisiciones mencionadas fueron realizadas a través de procesos de licitaciones públicas nacionales e internacionales.