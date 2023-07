Pese a campañas y cortes, morosidad de clientes de ANDE apenas disminuye

A pesar de la campaña “Brillante oportunidad”, que lanzó en mayo pasado la ANDE para que sus clientes puedan financiar sus deudas y ponerse al día sin pagar intereses, el impacto en el índice de morosidad de sus clientes fue mínimo. “La morosidad bajó un punto”, contó el gerente comercial de la ANDE, Abog. Rodys Rolón, al ser consultado sobre el tema.

En tanto que el objetivo de la empresa estatal de electricidad es bajar el nivel de morosidad al 22% ó 20% para finales de año.

Entre otros datos que brindó el funcionario referentes a la promoción que concluyó el 30 de junio pasado, dijo que 30.900 clientes financiaron sus deudas, 272.000 realizaron pagos al contado, y 7.688 usuarios actualizaron los nombres de sus facturas sin costo alguno. Es así que el monto exonerado en intereses y depósito de garantía asciende a G. 4.800 millones.

“Hay que aclarar que de esos pagos al contado, no todos lo hicieron motivados por la promoción; muchos clientes tienen el hábito de acumular hasta tres facturas y pagan al contado”, agregó.

Por otra parte, recordó que la deuda de los organismos y entidades del Estado (OEE), entre los que se encuentran las empresas públicas como la Industria Nacional del Cemento (INC), Petropar, entes autónomos y autárquicos, y otros, está entre US$ 70 millones y US$ 80 millones.

En estos casos, en que no se les puede cortar el suministro de energía y que tampoco se suman sus deudas al nivel de morosidad, las gestiones de cobro están al más alto nivel, informó Rolón.

Recordó que los OEE tienen su desembolso periódico de Hacienda y que dependen de eso para realizar sus pagos. “La ANDE mensualmente remite el estado de cuenta a todos los OEE, que técnicamente es un requerimiento”, indicó.

Cortes por falta de pago

Aunque no dio mayores datos de los resultados de la intensificación de los cortes del suministro eléctrico por falta de pago, el gerente comercial de la ANDE había indicado recientemente que del total de los desconectados, solo el 60% se acerca a regularizar sus cuentas con la institución. Por tanto, presumen que en el resto de los casos, los clientes optan por conectarse directamente, lo que implica una irregularidad. “Allí interviene la unidad de pérdidas eléctricas”, añadió.

Cabe recordar que el ente sigue realizando un promedio de 500 cortes por día en distintos barrios de Asunción, buscando que sus clientes salden sus cuentas atrasadas.