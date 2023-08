Claudia Centurión asumió en MOPC en medio de hurras y muchas promesas

Finalmente asumió ayer la Ing. Claudia Centurión como titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y se convierte en la primera mujer en ocupar este cargo. El acto de posesión se realizó en medio de hurras de funcionarios de la institución y, además, participaron gremios del sector de la construcción, que manifestaron su apoyo a la nueva ministra.

Incluso, hasta el presidente del Congreso, Silvio “Beto” Ovelar, participó del acto de posesión de cargo y dio su “bendición” a la nueva ministra, lo que causó sorpresa de los presentes. Ovelar hasta dio un discurso donde elogió la capacidad de la nueva titular del MOPC.

En su disertación, Centurión enfatizó que su gestión se centrará en ejecutar más obras, mejorar el transporte público y que su prioridad será el desarrollo de infraestructuras de agua y saneamiento. Asimismo, dijo que la construcción de escuelas y hospitales estarán a cargo de Obras Públicas durante su gestión.

“Las escuelas y los hospitales van a cobrar un rol, un espacio importantísimo dentro de lo que son las Obras Públicas, vamos a hacer más y mejores obras que finalmente tengan un carácter social y lleven mejoras a nuestros ciudadanos”, dijo.

Claudia Centurión: “El centro será el ciudadano”

Asimismo, Centurión resaltó que ejecutará obras donde el centro sea el ciudadano, algo que se ignoró, por ejemplo, en la fracasada obra del metrobús, que generó un perjuicio irreparable para los frentistas. “Vamos a tener como principal eje y centro de gestión a las personas”, expresó.

En otro momento, la ministra dijo que también será su prioridad el pago de la deuda de US$ 350 millones a las empresas constructoras, que según señaló, corresponden a compromisos que no se honraron desde el 2020. Esta deuda, según indicó, acumuló millonarios intereses.

En este sentido, mencionó que durante su gestión ya no se acumularán deudas a las contratistas como ocurrió durante el Gobierno anterior. “Un plan de infraestructura ya no puede seguir adelante sin un presupuesto responsable y ordenado. Atrasos en los pagos debemos descartar, tenemos que trabajar intensamente para no volver nunca más a los enormes atrasos que finalmente no benefician a nadie”, expresó.

Resaltó que Hacienda deberá buscar una salida al tope del déficit fiscal, de manera a que se puedan cumplir con los compromisos pendientes y ejecutar las nuevas obras.

Asimismo, Centurión se comprometió públicamente a ser transparente durante su gestión. “La transparencia y la rendición de cuentas será mi obsesión. Vamos a implementar mecanismos efectivos para garantizar programas de gestión transparentes, procesos competitivos, con igualdad de oportunidades para todas las empresas que quieran ser servidoras del Estado paraguayo”.

Los viceministros de Centurión

La ministra Centurión también presentó a su nuevo equipo conformado por el viceministro de Obras Públicas, José María Espinoza Vargas; Mauricio Bejarano, viceministro de Minas y Energía, Marco Elizeche, viceministro de Administración y Finanzas y Guido Benza, viceministro de transporte.

Antes de asumir en MOPC, Centurión se desempeñó como gerente general de la constructora Jiménez Gaona y Lima, ligada al grupo Cartes. Esta empresa tiene un contrato por G. 151.248 millones con el MOPC, en consorcio con otras firmas, para la construcción del hospital de Coronel Oviedo.

Las promesas de Claudia Centurión

Más obras

“Nuestra institución, el Ministerio de Obras Públicas representa enormes desafíos, entre ellos tenemos la misión de seguir mejorando nuestras carreteras, nuestros caminos, nuestros puentes”.

Transporte público

“Que la gente no termine expulsada del transporte público, sino al contrario, que se encante nuevamente con el transporte público, que pueda volver a utilizarlo”.

Transparencia

“La transparencia y la rendición de cuentas será mi obsesión. Vamos a implementar mecanismos efectivos para garantizar programas de gestión transparentes, procesos competitivos, con igualdad de oportunidades”.

Pago a contratistas

“Atrasos en los pagos, debemos descartar, tenemos que trabajar intensamente para no volver nunca más a los enormes atrasos que finalmente no benefician a nadie”.