MOPC debe US$ 80 millones solo en intereses a contratistas

El presidente de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco), Guillermo Mas, informó ayer que los intereses de la deuda de casi US$ 400 millones que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) acumuló con las empresas contratistas, ya llegaron a aproximadamente US$ 80 millones.

Esto significa que, por el retraso en los pagos a las diferentes empresas por los certificados de obras en ejecución, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, el Estado tendrá que pagar el millonario monto en concepto de intereses a las constructoras, lo cual está estipulado en los contratos con las diferentes empresas.

Para tener una idea, por los US$ 80 millones que le costará al país este desembolso a las firmas contratistas, ya se pudieron construir ocho viaductos similares a la que se erigió en la zona del Jardín Botánico de Asunción o un puente atirantado como la que conecta Presidente Franco con Foz de Yguazú (que costó US$ 84 millones).

Estas declaraciones de Mas a los medios de prensa se dieron tras la presentación país “El resurgir de un Gigante”, que estuvo a cargo del presidente de la República, Santiago Peña, y el ministro de Hacienda, Carlos Fernández Valdovinos, que se realizó ayer en el Banco Central del Paraguay (BCP), donde participaron todos los sectores productivos del país.

“Los intereses creo que hoy están por los 70 u 80 millones de dólares. Eso todavía no se puede calcular porque el interés se genera una vez que se cobra una deuda. Hay deudas que todavía no se cobraron, entonces hay un interés que está creciendo con el tiempo. Pero aproximadamente está por los 80 millones de dólares ya los intereses por sobre las obras”, expresó.

Nuevo Gobierno prometió pagar deudas

Al mismo tiempo, Mas señaló que mantuvieron reuniones con las nuevas autoridades del país y que hay una promesa de pago de los compromisos pendientes. “Estuvimos hablando con ellos (las nuevas autoridades) y quedamos en que lo más rápido posible (se debe) tratar de saldar esa deuda. Son conscientes de la deuda que se tiene con nosotros y que nosotros necesitamos cobrar esa deuda para seguir trabajando y seguir invirtiendo en el país. Creemos que antes de fin de año se van a estar honrando el 100% de las deudas”, expresó.

A su turno, el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, señaló que teniendo en cuenta los casi US$ 400 millones de deuda con las constructoras, los intereses ya están llegando a US$ 80 millones aproximadamente. “Si uno calcula un atraso de por lo menos dos años a las tasas que hoy estamos teniendo y el monto de los casi US$ 400 millones de deuda, fácilmente estará llegando a 80 millones de dólares los intereses”, expresó.

También dijo que hay una promesa del nuevo Gobierno de honrar la deuda, ya sea a través de la emisión de bonos u otro tipo de préstamo.