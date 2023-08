MOPC autorizó otro encarecimiento de G. 25.420 millones en obras del puente a Chaco’i

A través de la resolución N° 1.342, con fecha del 7 de agosto último, el extitular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Rodolfo Segovia, autorizó el convenio modificatorio número 2 al contrato del puente que unirá Asunción con Chaco’i, denominado “Héroes del Chaco”, lo que disparó más el precio de esta obra.

En este caso, Segovia autorizó un incremento de G. 25.420 millones más (US$ 3,5 millones más) al contrato del Consorcio Unión, conformado por CDD Construcciones SA y Constructora Heisecke SA (representado por César Delgado y José Luis Heisecke).

A través de esta adenda, se agregaron varias obras como peaje, pararrayos, señalización naval, entre otros trabajos, según los documentos a los que accedió este diario.

Lea más: Abdo encabezó el primer paso vehicular sobre el aún inconcluso puente a Chaco’i

Terminará con aumento de G. 138.645 millones

De esta manera, el paso terminará costando G. 928.062 millones (US$ 128,9 millones), es decir con un sobrecosto de G. 138.645 millones (US$ 19,2 millones), lo que implica 17,6% de aumento. Vale señalar que el puente se adjudicó en diciembre de 2019, durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez, por G. 789.417 millones (US$ 109,6 millones al cambio de ahora).

Lea más: El puente a Chaco’i debía tener doble atirantado, pero construyeron uno solo

Recordemos que a través del convenio número 1, durante la administración de Arnoldo Wiens, el precio de la obra ya se había aumentado G. 113.224 millones más (US$ 15,7 millones) con relación al precio del contrato original (primera suba del 14,3%). En este sentido se aumentó la longitud, el ancho y hasta la altura del puente.

A esta suba se agrega ahora el aumento que autorizó el exministro Segovia, a través del convenio número 2. La obra culminará en diciembre y el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez realizó el primer paso vehicular simbólico sobre el puente aún inconcluso.