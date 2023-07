Abdo encabezó el primer paso vehicular sobre el aún inconcluso puente a Chaco’i

Con bombos y platillos el presidente Mario Abdo Benítez encabezó ayer la “inauguración simbólica” del puente que unirá Asunción con Chaco’i, denominado “Héroes del Chaco”, con el paso de los primeros vehículos sobre la estructura, cuya construcción todavía no finalizó.

El jefe de Estado y su familia fueron los primeros en cruzar la infraestructura vial en la camioneta que manejada por presidente. Le siguieron otros móviles de autoridades nacionales y de la prensa. Debe subrayarse emepero que la ciudadanía podrá usar el puente recién desde diciembre, cuando culminen los trabajos que aún faltan, según se comprometió ayer la empresa contratista.

En conversación con periodistas, Abdo justificó el encarecimiento de US$ 16 millones que tuvo la obra, que esa suma autorizaron para “obras adicionales”. “No es que costó más el puente, se hicieron obras adicionales”, dijo.

“El puente tenía unas características y, a pedido de las navieras, por el tema del cruce de las barcazas, se

elevó la altura del puente, y lo hicimos también más ancho, son obras adicionales. Eso ocurre en todas las obras de envergadura”, indicó.

Lea más: Abdo “inaugura” hoy el inconcluso y encarecido puente Asunción-Chaco’i

Sin embargo no explicó por qué finalmente se construyó un puente con atirantado central, en vez de uno con atirantado doble, que fue lo que se licitó. Se limitó a elogiar la obra y enfatizó que descongestionará el Puente Remanso, donde la ciudadanía sufre largas esperas.

También se le preguntó sobre el beneficio de esta millonaria obra a su amigo y exasesor, el empresario Conrado Hoeckle, que tiene una inmensa propiedad al otro lado del río Paraguay, hoy favorecida por la plusvalía que generó la obra y señaló: “Cada obra beneficia necesariamente a alguien que forma parte de la sociedad paraguaya, lo importante es que beneficie al Paraguay”.

Puente Héroes del Chaco: Habilitación se hizo sin la prueba de cargas

El primer cruce vehicular sobre el puente en construcción se realizó a pesar de que todavía no hicieron la prueba de cargas, que debe llevarse a cabo con camiones de gran porte, cuando culmine la infraestructura vial.

Este diario consultó al respecto al titular del MOPC, Rodolfo Segovia, quien señaló que en su momento se realizaron las “pruebas dinámicas” para que se pueda aprobar el proyecto final a la firma contratista y que la “prueba estática” (con el paso de camiones de gran porte) se hará cuando culmine el paso.

Agregó que el hecho de haberse habilitado un puente sin esa última prueba no genera ningún problema, atendiendo a que incluso maquinaria pesada está operando sobre el puente.

Lea más: El puente a Chaco’i debía tener doble atirantado, pero construyeron uno solo

Los trabajos están a cargo del Consorcio Unión, conformado por CDD Construcciones SA y Constructora Heisecke SA (representado por César Delgado y José Luis Heisecke).

La obra se adjudicó en diciembre del 2019 por G. 789.417 millones (US$ 110,5 millones al cambio de ahora), pero con la adenda 1, durante la administración de Arnoldo Wiens (quien también participó de la “inauguración”), el precio de la obra subió a G. 902.641 millones, es decir, G. 113.224 millones más (US$ 15,7 millones) con relación al precio del contrato original (suba del 14,3%). En este sentido se aumentó la longitud, el ancho y hasta la altura del puente.

En estudio otra millonaria adenda

El costo del puente a Chaco’i se adjudicó bajo la modalidad de “suma alzada” o “suma global”, que significa que no podía modificarse el precio de la obra, según el pliego de la licitación. Pero el MOPC autorizó ya un aumentó casi US$ 16 millones y, además, está analizando la aprobación de otra adenda para incrementar otros US$ 5 millones más.

Este nuevo aumento sería por “razones de interés público”, tal como se “justificó” en su momento, cuando se firmó la adenda 1. Con la adenda 2 al contrato, hoy en análisis en el ministerio, se buscaría ampliar él contrato por otros US$ 5 millones. Según fuentes de la institución, para la construcción de los peajes del futuro puente y de otras obras complementarias, las cuáles todavía no fueron socializadas.

El ministro Rodolfo Segovia señaló que la definición de esta adenda 2 ya quedará el manos del nuevo Gobierno porque, según indicó, aún faltan dictámenes de varias instituciones, como los de Contrataciones Públicas y los de la Contraloría, que deben expedirse al respecto.

“El peaje del puente se tiene que hacer sí o sí, o con este contrato o con otra contratación. Nosotros no podemos habilitar sin el peaje, porque nuestra recaudación se verá afectada si esto no se hace”, añadió el ministro.

Lea más: El puente a Chaco’i “jamás debió construirse sin fiscalización”, advierten

El primer aumento del US$ 16 millones del puente a Chaco’i se concretó tras la aprobación del diseño final de ingeniería del puente, que la contratista mandó a elaborar en Brasil.

Para aprobar esto, el entonces ministro Arnoldo Wiens, llegó a destituir a dos funcionarios que se habían opuesto a la modificación del precio del contrato, justamente porque el pliego no lo permitía. Ellos fueron el Ing. René Peralbo, entonces director de la Unidad Ejecutora de Proyectos (UEP) del MOPC, y el director de vialidad de la cartera, Ing. Hugo Arce.

Pero el MOPC aprobó el millonario sobrecosto, alegando razones de interés público, solicitando el parecer de la Contraloría y la DNCP. En su momento se advirtió que esto podría considerarse como lesión de confianza.

El cambio más importante es que se construyó un puente con un solo atirantado central, cuando debió construirse un paso con atirantado doble, que es lo que se previó en los planos de la licitación.

Además, la longitud del puente se aumentó de 449 a 603 metros de largo y su ancho se amplió de 21 a 31 metros. Asimismo, la altura (gálibo) se aumentó de 22 a 29 metros, el área de superficie de 12.750 a 18.700 metros cuadrados, y la altura del pilar de 68,70 a 90 metros. También ampliaron el ancho del canal de navegación de 110 metros a 200 metros.