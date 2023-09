Recomiendan vender soja a futuro para cubrir los principales costos

“Es importante que los productores entendamos que hay tres cosas que hacen que suba el precio de los commodities en el mercado internacional, y que son las pandemias, porque así hay inyección de dinero en el mundo; la otra situación es la quiebra de zafra que se dio en el año 2021 con Brasil y Paraguay y este año con Argentina a causa de la sequía; y finalmente está la guerra, en este caso la de Rusia con Ucrania, y donde explotaron los precios del trigo y maíz, pues son grandes exportadores”, empezó explicando.

Situaciones extremas, precios extremos

“Estas situaciones extremas (pandemia, sequía, guerra) hicieron que entre el 2021 y 2022 los precios de la soja lleguen por momentos a 630 dólares la tonelada y el maíz a 310 dólares la tonelada, precio muy alto realmente. Pero nada se mantiene ni en la máxima, ni en la mínima de comercialización; por tanto, fueron años de aprendizaje, y el productor debe ser cauteloso y saber en qué momento vender su producto, principalmente teniendo como premisa el cubrir sus costos”, explicó Rafaeli.

Los “premios” no son realmente eso

Cuando le consultamos qué son los “premios”, como se les denomina en los silos, nuestro entrevistado explicó: “El ‘premio’ es un descuento que se hace a los productores por el tema flete marítimo y otros costos, se toma como base el puerto de Paranaguá, ahí están juntos el flete marítimo, tasas portuarias y servicios de acopio de los silos, después está el tiempo que tarda para enviar el producto o cuanto demora en llegar el producto a destino, además de la demanda del expeler y del aceite de soja, o sea, son un montón de factores que determinan el premio que debe pagar el productor”.

No es fácil la decisión de vender

“En el año 2021 los productores empezaron a sembrar y vendieron su soja (a futuro) a US$ 400 dólares la tonelada para pagar sus costos, luego vino la sequía y cuando fue a cosechar tuvo rendimientos de 800 kilogramos por hectárea (tenía que haber sacado 3.000 por hectárea), y no cubrió su costo de producción, su alquiler, tuvo que pagar multa por incumplimiento de contrato porque la soja llegó a US$ 630 dólares la tonelada, fue catastrófico para los productores”, explicó.

Vender una parte ahora, antes que baje el precio

“Yo veo que ahora el precio de la soja en Chicago está en un buen nivel (US$ 400 para entrega en marzo), por que si vos agarrás ahora el precio para la próxima campaña (2023/2024), yo creo que es un buen número para que el productor pueda empezar a cubrirsus costos (con ventas a futuro), pues tiene una presión de que el precio puede caer; con factores como una nueva siembra y un clima interesante para lograr un buen volumen de soja, Brasil viene produciendo 10 millones de toneladas por año (lo que se produce Paraguay al año), tenemos a Argentina que no volverá a quebrar por sequía, ya que se viene el niño con sus lluvias. Por tanto, la tendencia es que el precio baje”.

¿Qué porcentaje vender?

“Mi recomendación es vender entre un 60% y 70% de los costos de producción, por lo menos para cubrir el fertilizante que bajó mucho, su semilla, algo de su combustible y quizá algo de los fungicidas, y después con lo operacional tiene para jugar. Y si tu soja viene bien de desarrollo y ves que el clima te va a seguir ayudando, vende un poco más, y hacé un promedio. No es fácil acertar, pero por lo menos promediar para asegurar, al máximo, no tener que perder”, explicó.