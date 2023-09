Senadora pedirá anular Censo o reducir el PGN 2024

La senadora Katya González (PEN) se sumó a las críticas a los resultados preliminares que arrojó el Censo Nacional de Población y Viviendas 2022 e incluso dijo que el Gobierno debe anular esta encuesta por las dudas que se generan al respecto de su veracidad. Entre los datos más llamativos que arrojó es que la población total llegó a 6,1 millones de habitantes y no los 7,4 millones que se proyectó.

En una entrevista para radio Ñandutí la legisladora expresó que el Gobierno debe reconocer el fracaso del Censo 2022 y anular o de lo contrario tendrán que reducir el Presupuesto General de la Nación 2024. “Que reconozcan la responsabilidad política y penal o que ajusten todos estos números falaces”, expresó la senadora

Tienen que reconocer que los US$ 43 millones (presupuestados para el Censo 2022) usaron en campaña electoral y que hay gente que tiene que estar presa por esto. Definitivamente no cierran los números ¿porqué se tiene que solicitar merienda escolar por una cantidad de niños que no existen?, según los datos de su censo, cuestionó la legisladora.

También agregó que no convencen las explicaciones del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre menor tasa de fecundidad y migración, intentando justificar los datos de un censo que está mal

Programas sociales

Según la legisladora, otros de los puntos que se deben analizar a la luz del presupuesto es la cantidad de recursos para los programas sociales, cuando se destina a adultos mayores, Tekoporá según la población que dice el censo., entre oros puntos. “El censo es una herramienta tan importante que si ellos envían un presupuesto más o menos parecido al año pasado, nosotros vamos a rechazar”, adelantó la legisladora

No tendría impacto directo

Al respecto, el viceministro de Administración Financiera Óscar Lovera indicó que a priori no considera que este resultado del censo tenga un efecto directo en la cifras proyectadas en el Presupuesto 2024. “Yo te diría rápidamente que no debería tener un efecto directo. Si en el ámbito de la relación de la cobertura que se presta de bienes y servicios públicos para con las sociedad que se estará evaluando desde el Ministerio de Economía”, precisó.

Agregó que estos datos preliminares del Censo 2022 serán analizados desde el Ministerio de Economía, para luego evaluar impactos que podrían tener.