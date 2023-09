Licitación de INC para compra de coque tuvo una sola oferta

El viernes último, la Industria Nacional del Cemento (INC) recibió de forma física la oferta del único participante de la licitación, a través de la modalidad de subasta a la baja electrónica, para la compra de 50.000 toneladas de pet coke o coque de petróleo, que es el combustible que se utiliza en el horno de Vallemí para la producción de clínker, principal insumo del cemento.

Solo la empresa Monte Alegre, de Conrado Hoeckle, ofertó en el llamado y su propuesta fue por un monto total de US$ 17.950.000. Para el ítem 1, que consiste en la compra de 30.000 toneladas del producto, la firma propuso US$ 10.350.000, lo que significa un precio de US$ 345 la tonelada.

Asimismo, para el ítem 2, para la provisión de 20.000 toneladas del producto, la firma propuso US$ 7.600.000, es decir, US$ 380 la tonelada. Si la firma resulta adjudicada debe entregar el coque en Vallemí.

INC: Se tiene un contrato vigente para compra del coque

Recordemos que este llamado se realizó pese a que la cementera tiene un contrato vigente para la compra de coque, justamente con Monte Alegre, el cual tiene serios problemas de provisión. La empresa debe proveer 30.000 toneladas y se le había adjudicado sin competencia bajo la modalidad de excepción por urgencia impostergable.

El monto de este contrato con Monte Alegre, que se rubricó el 10 febrero último, es por US$ 15,3 millones, lo que significa que la estatal le está pagando US$ 510 por cada tonelada del producto, que es el precio más caro que la estatal ha pagado por la compra de coque.

La INC venía abonando US$ 229 por tonelada en 2019, US$ 300 en 2020 y US$ 449 en 2021, pero hoy paga una cotización mucho más alta. Si bien la propuesta de ahora de Monte Alegre es más barata respecto al monto del contrato vigente, sigue siendo bastante elevada respecto a compras anteriores de la cementera.