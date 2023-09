Amilcar Ferreira: “Espero que no le estén vendiendo espejitos al presidente de Petropar”

El analista económico, Amilcar Ferreira, se refirió a las declaraciones del presidente de Petropar, Eddie Jara, quien señaló que está negociando la compra de combustible a un precio más bajo, cuando el precio internacional está alto. Dijo que esto no es posible atendiendo a que el petróleo y sus derivados son commodities, cuyos precios se construyen en los mercados internacionales.

“En estos últimos días hemos escuchado que autoridades de Petropar manifiestan que están entablando negociaciones y recibiendo ofertas para futuras compras de combustible y que estarían logrando comprar a precios más bajos y que, inclusive, eso permitiría no subir sino bajar el precio de los combustibles aún más”, expresó.

Señaló que le resulta muy llamativa esa afirmación, porque el petróleo y sus derivados son los commodities más importantes del mundo, por lo que su precio se construye en los mercados internacionales. “Paraguay es un comprador pequeño en el contexto global y resulta, hasta diría increíble, que Paraguay pueda escaparse de ese precio internacional y lograr compras a precios diferentes. Eso no es posible”, expresó.

Amilcar Ferreira: “Precio es absolutamente transparente”

Asimismo, Ferreira señaló que “el combustible es uno de los commodities más transados en el mundo” y que “su precio es absolutamente transparente”. “Cualquiera lo puede ver en cualquier pantalla como Bloomberg o en sitios de internet especializados que publican esos precios al minuto”, señaló.

En este sentido, enfatizó que nadie puede librarse de esta cotización internacional. “Los brokers, los compradores, los países, las empresas, lo compran a ese precio de mercado. Nadie puede escaparse de ese precio, ni las multinacionales, ni un país como Estados Unidos, donde también el presidente (Joe) Biden frecuentemente se queja de los altos precios de los combustibles en el mercado internacional. Eso no es posible”, expresó.

Espejitos al presidente de Petropar

En este sentido, Ferreira señaló que espera que no le estén vendiendo espejitos al titular de Petropar, Eddie Jara. “Entonces, yo espero que no estén vendiendo espejitos al presidente Petropar, porque como dije, para la gente que medianamente entiende esto, perfectamente sabe que esto no es posible. Que no es posible comprar a un precio diferente al que rige en el mercado internacional. No hay ninguna razón por la que un productor te vendería más barato con respecto al precio internacional establecido”, acotó.

Señaló que el hecho le recuerda a la crisis financiera de años anteriores, donde altas autoridades de Paraguay, como un director del Banco Central, inclusive un superintendente de bancos, “se creyeron el cuento de que era posible hacer “operaciones de alto rendimiento” y también el directorio de la caja Itaipú.

Resaltó que esto llevó a que desviaran millonarios fondos públicos y de la previsional al exterior “siendo estafados por gente que vino a venderle espejitos a nuestras autoridades”. “Nuestras autoridades se creyeron el cuento”, manifestó.

“Espero que no sea el caso, de que no estén comprando espejitos las autoridades de Petropar, porque, te repito, es poco serio decir que Paraguay va a comprar por debajo del precio internacional un commodity cuyo precio es absolutamente transparente y que se transa en el mercado internacional. Cualquier persona interesada puede entrar a internet y ver al minuto la cotización internacional del petróleo y de sus derivados”, expresó.