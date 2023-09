Petropar pierde hasta G. 2.231 por cada litro de gasoil vendido, alertan

Petropar cerró el 2022 con un resultado negativo o pérdida de más 13 millones de dólares, perdiendo en un solo año casi el 20% de su patrimonio neto, y con lo cual ya se evidenciaba que no lograba cubrir sus costos, según se puede apreciar en el balance de la petrolera estatal y que se detalla en un informe de SEI Consulting Group.

Es decir, que sus ingresos generados no logran cubrir los costos operativos, y esto no tiene sentido para ninguna empresa, detalló el analista Amilcar Ferreira, directivo de la Consultora, que hizo referencia también a decisiones políticas o populistas, en contra de la empresa misma.

Según el mismo informe, hasta agosto de este año, Petropar ya acumulaba una pérdida de 24 millones de dolares en este ejercicio que equivale a casi el 50% de su Patrimonio Neto. Incluso operando a pérdida, Petropar rebajó recientemente el precio de sus productos, a pocos días de la asunción del nuevo gobierno y en medio de un contexto de alza de precio del petróleo a nivel internacional.

Lea más: Petropar está en quiebra técnica por venta de combustible a pérdida, dice Ferreira

Estructura de Petropar es insostenible

El experto advierte que la estructura de costos de la petrolera estatal es insostenible y a la vez distorsiona el mercado poniendo en riesgo miles de empleos del sector privado.

Petropar necesitaba un margen bruto de equilibrio financiero de por lo menos G 1.211 por litro para cubrir sus gastos operativos, es decir, para por lo menos “empatar” y no perder. Sin embargo, para agosto 2023, el margen bruto promedio de Petropar se ubicó solo en G 474 por litro, muy por debajo de ese “empate”, vale decir con pérdida operativa.

Lea más: Petropar bajó precios de combustibles, ¿pese a estar perdiendo?

¿Cuánto pierde por cada litro de diésel?

Considerando los precios de combustibles a nivel internacional de septiembre, con las tarifas actuales de Petropar, su pérdida en la venta de diesel ronda los G 1.020 por litro a nivel de margen del producto, pero si se consideran los gastos operativos, en total pierde G 2.231 por litro en este producto, según lo explicado.

Repuntaron ventas tras distorsionar el mercado

Ferreira detalló que de esta forma, la reducción de precio de Petropar distorsiona el mercado de combustibles y los demás emblemas no pudieron acompañar las mismas bajas, ya que una empresa privada no saldrá a perder como lo está haciendo la pública.

El informe presentado también refleja que esta distorsión de precios generó un aumento de ventas de las estaciones del emblema Petropar en agosto de más de 193,2% en Diesel y aumento del 27,8% en naftas, con respecto a julio 2023.

Las estaciones de servicio Petropar (240) representan el 8,8% del total del mercado, con la medida se afecta negativamente a las estaciones de servicio de otros emblemas (alrededor de 2.500 en todo el país), que representan el 91,2% del total, que no pueden acompañar los precios de Petropar por no ser estos precios correctos ni sostenibles.

Lea más: AUDIO: Insinúan que Petropar bajó precios de combustibles por decisión política y está operando a pérdida

Según datos presentados, la industria de combustibles emplea una media de 6 personas por cada estación de servicio, con las distorsiones generadas por la incorrecta regulación de precios realizada por Petropar se ponen en riesgo alrededor de 15.000 empleos

Ferreira alegó que este tipo de decisiones tarde o temprano van a repercutir nuevamente sobre el usuario, en algún momento cuando se tenga que volver a ese precio de equilibrio, lo cual va ser un gran impacto al bolsillo de la gente y con efecto en índice de inflación.

Amilcar Ferreira comentó que Petropar logra sostener la política debido a que tiene un nivel alto de liquidez de US$ 88 millones en caja. Al cierre del 2022, eran US$ 69 millones los que tenía depositados en banco.

La industria de combustibles derivados de petróleo en Paraguay tiene un tamaño de US$ 2.311 millones, medida por sus importaciones del año 2022. Está integrada por 16 importadores, 22 distribuidores, y 24 emblemas con estaciones de servicio.

Alto índice de morosidad en Petropar

Un tema no menor que resalta en el balance de la estatal es que la cartera morosa en gestión de cobro que llegó a US$ 21,4 millones al cierre del 2022, que representa el 21% de su cartera total por venta de combustible (de US$ 79 millones), y que equivale al 44% de su patrimonio neto.

Hay que recordar que muchos de los clientes de la estatal que vienen arrastrando estas deudas son políticos y amigos del gobierno de turno.