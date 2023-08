Petropar baja precios de todos sus combustibles desde hoy

A una semana de haber asumido, el presidente Santiago Peña informó que los precios de los combustibles de Petropar van a bajar a partir de hoy. La reducción será de G. 600 por litro en las tres naftas y los dos tipos de diésel que distribuye la empresa estatal.

“No se está subsidiando, en este caso no se está perjudicando el patrimonio, simplemente fueron ajsutes que se han hecho en el campo administrativo y en el campo de reducciones de las compras”, señaló.

Además, informó que el gas de uso doméstico bajará G. 1.424 por kilo: pasará de costar G. 6.924 a G. 5.500 el kilo. “Esto va a tener un enorme impacto en el precio de la canasta básica de las familias. Creemos que estamos en la dirección correcta y vamos a continuar trabajando. Esto es nada más que el comienzo”, declaró Peña en conferencia de prensa.

El presidente de Petropar confirma que precios podían bajar antes

Por su parte, el presidente de Petropar, Eddie Jara, informó que realizaron un trabajo de renegociación de costos e iniciaron “recortes fuertes” de funcionarios de la empresa.

“Estas acciones obviamente se podrían haber hecho anteriormente, pero, bueno, llegamos y como el presidente de la República me pidió, necesitábamos tener un análisis rápido y contundente para poder dar esta noticia”, expresó ante la consulta de si los precios de Petropar podrían haber bajado durante el Gobierno anterior.

Agregó que la reducción será comunicada esta mañana a todas las estaciones de servicio y el nuevo precio ya entrará en vigencia “inmediatamente″.

Petropar iba camino a la quiebra, asegura Jara

Por otra parte, recalcó que la situación financiera de Petropar no era auspiciosa al momento de tomar el mando. “Si no hacíamos ninguna acción, para fin de año esta empresa iba a estar en quiebra técnica”, aseguró.

En ese sentido, el presidente de Petropar afirmó que, con las acciones y decisiones que se están tomando, se está iniciando la recuperación financiera de Petropar.

Además, recalcó que no hay fondos para el pago de deudas con Petróleos de Venezuela (PDVSA) y que él había dejado US$ 200 millones en caja para ese fin. “Estamos realizando la debida diligencia para entender si el destino de ese dinero tuvo algo razonable. Lo cierto es que se disminuyó un 75% y estamos encontrando US$ 50 millones en caja”, señaló.