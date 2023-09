Argentina pagó de USD 12 millones por cesión de energía, confirman desde Yacyretá

“Lo que terminamos acordando el día de hoy (miércoles, 27 del corriente mes) es avanzar en el pago. Había una deuda de parte del gobierno argentino con respecto a la energía que le habíamos comprado el año pasado a Yacyretá, este excedente; son 12 millones de dólares, ya hay un plan de pago, se está desembolsando”, aseguró el canciller argentino Santiago Cafiero ante parlamentarios de su país.

Agregó que son 36 millones de dólares los que se pagarán, que adeudan por el excedente paraguayo utilizado en el año 2022, y que será en tres cuotas de 12 millones dólares cada uno.

Consultadas fuentes oficiales de Yacyretá y de la Cancillería Nacional, estas negaron que se haya llegado a un acuerdo, así como que se haya recibido alguna transferencia hasta a las 18:00. Posteriormente, ya a altas horas de la noche, Yacyretá confirmó el pago argentino de 12 millones de dólares por cesión de energía.

Lea más: ANDE destaca el mayor valor histórico de intercambio con la EBY

En el mismo tono de las declaraciones de Cafiero, respecto a la deuda con el Tesoro Nacional por la energía paraguaya cedida a la Argentina, un medio periodístico del vecino país publicó ayer en la tarde que ya se había hecho el primer pago de los tres mencionados por el ministro.

Bajo el título “Yacyretá: Paraguay devuelve la energía y el Gobierno busca más plata para obras”, El Cronista señalaba que “la Argentina pagó este jueves la primera de las tres cuotas de US$ 12 millones por la deuda de energía de US$$ 36 millones acumulada en el ejercicio 2022″. Añadían que “también abonó US$ 12,5 millones por la electricidad recibida en septiembre 2023 y aún resta validar el monto correspondiente a la “compensación por cesión de energía” entre enero y agosto de este año, que asciende a US$ 56,2 millones”, sin citar los nombres de las fuentes oficiales consultadas.

Lea más: EBY: se debe analizar el impacto económico de retirar 100% de energía, sostiene experto

“Paraguay necesita de la economía argentina”

Cafiero reiteró ante los congresistas argentinos que son 36 millones de dólares lo que adeudan por del excedente que la Argentina utilizó el año pasado, pero no mencionó lo adeudado por este año. “Con un comercio tan grande que tenemos con Paraguay, este déficit comercial tenemos con Paraguay, con lo cual el Paraguay también necesita de la economía argentina para hacer crecer su economía. Interrelacionados como estamos, imagínense ese no es un monto que defina”, sostuvo.

Habló de un episodio no esclarecido

“En Yacyretá hubo un episodio todavía no del todo esclarecido, donde por el brazo de Aña Cuá de Yacyretá se utilizó unilateralmente un vertedero”, mencionó el canciller argentino, Santiago Cafiero, al referirse a la denuncia que hubo de la apertura del vertedero para producir por ende menos energía.

Lea más: Santiago Peña aclara que la decisión sobre Yacyretá no es una represalia contra Argentina

“Entonces si se produce y se provoca unilateralmente la decisión de verter esa agua, es un recurso que es compartido, la mitad de la generación de Yacyretá es Argentina, la otra mitad es paraguaya. Nosotros aparte les compramos el excedente que no utiliza”, expresó. Agregó que “se dio este episodio y todo se quedó un poco empañado y mezclado”, y que además hubo declaraciones muy desafortunadas.