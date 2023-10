Argentina dio luz verde para cargar GLP en camiones y naftas en barcazas

Luego de varios días de incertidumbre, el presidente de la Cámara Paraguaya del Gas (Capagas), Gustavo Lucero, anunció ayer que la Aduana de Argentina ya permitió que se vuelva a cargar Gas Licuado de Petróleo (GLP) a los casi 40 camiones paraguayos que estaban varados en diferentes refinerías del país vecino, desde hace 10 días en algunos casos, sin ninguna explicación.

Según informó, las plantas de dicho país ya estaban provisionando desde ayer a los vehículos que traerán el hidrocarburo a Paraguay. “Hoy ya se cargaron en las diferentes plantas. En YPF, de San Lorenzo (Santa Fé), Copesa, por ejemplo, creo que ya cargaron 11 camiones. En Güemes (Santa Fé), en la planta de Refinor, creo que ya cargaron 6 o 7 camiones. O sea que ya no existe ninguna traba”, expresó.

El titular de Capagas también mencionó que algunos camiones todavía no fueron cargados solo por algunos trámites administrativos, pero que en este momento “ya no se tiene ninguna traba” y que todos los camiones serán liberados en la brevedad.

“Terminó el mes de setiembre, generalmente se abre una nueva exportación para octubre. Se inicia un nuevo trámite y se empiezan las cargas. Esta operación ya empezó ayer (el domingo), al liberarse los dos camiones que estaban cargados dentro de la planta de Axion, en Campana (Buenos Aires)”, explicó.

Al mismo tiempo, señaló que ya no se tienen inconvenientes en la frontera, pues los vehículos con carga de gas están pasando sin problemas. “Todo está liberado. Los camiones que estaban acá, que ya habían cargado la semana pasada, se despacharon y están siendo liberados también acá en frontera con Paraguay”, expresó a ABC Color.

Hasta ayer, un total de 38 camiones estaban esperando cargar GLP en las tres plantas mencionadas del país vecino y, hasta el cierre de esta edición, todavía no se estaba manejando la cantidad de unidades que ya pudieron aprovisionarse del hidrocarburo.

Argentina: camioneros seguían preocupados

Milciades Monges, uno de los camioneros que hasta ayer seguía varado en la ciudad de Campana, Argentina, informó en horas de la tarde que pese a los anuncios de que el país vecino volvió a abastecer de GLP a los camiones de bandera nacional, varios seguían esperando que se les cargue el producto.

Según señaló a este diario, unos 20 camiones seguían esperando la provisión del hidrocarburo en la refinería de Pan American Energy (PAE), que opera la marca Axion, de la mencionada localidad y que seguían sin recibir explicaciones. En este sentido, indicó que solo dos camiones, que fueron provisionados con GLP hace algunos días, fueron liberados.

“Yo estoy acá desde el miércoles y hasta ahora no me cargan GLP. Hay compañeros que están esperando hace 10 días. Acá tenemos 20 camiones esperando que nos carguen GLP, pero esto no se concreta hasta ahora”, expresó en horas de la tarde.

Sobre las esperas en Campana, Lucero señaló que PAE empezó a cargar ayer y que también irán liberando los camiones. “Lo más importante es que acá ya no hay ninguna objeción por parte de la Aduana de Argentina. Tenemos canal verde y todos los camiones van a ser liberados”, expresó.

Se permitió la carga de nafta en barcazas

Los empresarios Jorge Cáceres, de Copetrol, y Luis Ortega, de Mercurio Naviera Group, informaron ayer que la empresa PAE, que opera la marca Axion, en Campana, también permitió en horas de la tarde de ayer la carga de naftas en barcazas en la terminal de la citada firma, que también se estaba dilatando.

“Son como máximo 3 millones de litros (de nafta virgen y nafta ron 91) los que serán trasladados en cada barcaza. Fue complicado, pero tenemos stock nosotros y podemos aguantar todavía por esa carga en particular”, expresó Cáceres.

A su turno, Ortega informó que esperan una solución para trabajar tranquilos. “Estábamos entrando en una guerra de demostración de quién podía tomar más acción; creo que estamos en algo ridículo, pero creo también que primó la cordura y lo único que está quedando es la discusión del tema peaje. Hay que encontrar una solución para trabajar tranquilos”, apuntó Ortega en comunicación con ABC Cardinal.

Recordemos que las empresas YPF, PAE (Axion) y Refinor suspendieron la carga de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a firmas paraguayas sin ninguna explicación. A las empresas paraguayas solo se les informó que la Aduana del país vecino ordenó que no se carguen los camiones con destino a nuestro país, por lo que el país se quedó sin proveedora del hidrocarburo.

Represalia de Argentina

La decisión de Argentina de suspender la carga de gas a camiones paraguayos sería una represalia del vecino país por el retiro del 100% de la energía que le corresponde a Paraguay de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que afectó a la población argentina. Esta situación perjudicó no solamente a los choferes de los camiones de gas, sino que también a los empresarios del sector que estaban con incertidumbre total ante la crisis entre Argentina y Paraguay.