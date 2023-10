Argentina deja sin proveedora de gas licuado a Paraguay, según Capagas

Las empresas YPF, PAE (Axion) y Refinor suspendieron la venta de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a firmas paraguayas desde hace algunos días, sin ninguna explicación. Solo se les informó que la Aduana del país vecino ordenó que no se carguen los camiones con destino a nuestro país.

Así informó ayer Ausberto Ortellado, de la Cámara Paraguaya del Gas (Capagas), quien señaló además que, así como están las cosas, nuestro país se quedó sin proveedora de GLP, por lo que pidió a las autoridades nacionales que solucionen el problema político que se tiene con el país vecino.

“En este momento, nosotros estamos sin proveedores GLP, Paraguay está sin proveedores de GLP. Argentina, que hace un par de semanas trancó acá en la frontera, (dejó pasar camiones). (Pero) después de solucionarse esa situación, ahora ya es un poco más grave, porque ni siquiera ya no nos cargan”, expresó.

En este sentido, dijo que son 33 los camiones varados en Argentina en diferentes refinerías de dicho país. “La orden de Aduanas de Argentina es que no se carguen (los camiones con destino a Paraguay), que no se despache a esos camiones”, expresó.

Asimismo, indicó que a algunas unidades se llegó a cargar el producto, pero como no se les liberó, lo más probable es que se vuelvan a vaciar de vuelta esos camiones. “Ahora los 33 camiones están en tres diferentes plantas. Están en Campana, en San Lorenzo y en Guemes, que es Salta”, expresó.

Represalia por retiro de energía de Yacyretá

Ortellado cree que esta decisión sería una represalia de Argentina por el retiro del 100% de la energía que le corresponde a Paraguay de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que afectó al país vecino. “Lo que nos resta es presionar para que este tema político, que es la causa del problema, se solucione. Y bueno, dependemos de eso para que se restablezca el trato normal, la venta normal. Obviamente que es una presión, nosotros le cortamos la energía, ellos nos cortan la energía ahora. Entonces, es un ida y vuelta. Esa es nuestra forma de ver, aunque no hay nada oficial”, enfatizó.

Bolivia no es un mercado viable

Si bien Petropar anunció la compra de gas de Bolivia, varios de los camiones de la estatal también están varados en Argentina en este momento. Según Ortellado, Bolivia actualmente está atravesando por una crisis del gas, por lo que hoy no es una alternativa viable para abastecer todo el mercado nacional.

En este sentido, mencionó que si bien están buscando mercados en extrazona, los precios en dichos lugares son muy caros, al igual que Brasil, que también vende a un precio elevado el producto vital para las familias paraguayas.

“Alternativas en este momento no tenemos, lastimosamente, tenemos que ser sinceros. Brasil no es viable por los altos precios de GLP y ver en extrazona encarecería bastante también el producto. De hecho, estamos contactando con dealers (intermediarios) en extrazona, pero hasta ahora no tenemos todavía nada cerrado, nada completado, porque esto es muy nuevo”, indicó.

Según Ortellado, actualmente las fraccionadoras de GLP tienen para abastecer el mercado por un mes más, por lo que esperan una solución a esta crisis con Argentina.

Afecta a choferes y empresarios

Gerardo Parodi, dirigente de la Central Obrera y Transporte del Paraguay y de Petropar, informó ayer que esta situación afecta no solamente a los choferes de los camiones de gas, sino que también a los empresarios del sector que hoy están con incertidumbre total ante la crisis entre Argentina y Paraguay.

“Los choferes pierden varios días fuera de sus país y también los empresarios que pagan al contado y no se les entrega el producto”, expresó. Señaló que los viajes que realizan deberían durar entre tres y cuatro días, pero ante esta situación están tardando entre diez a 15 días. “La mayor consecuencia la pagan los choferes que deben pasar durante semanas fuera del país”, expresó.