PGN 2024: entidades deberán aportar al Tesoro US$ 106 millones

Este año las entidades y empresas públicas están obligadas a aportar al Tesoro Público G. 720.703 millones (US$ 97,8 millones), mientras que para el próximo ejercicio el monto previsto aumenta a G. 782.403 millones (US$ 106,2 millones), lo que implica G. 61.700 millones (US$ 8,4 millones) más y equivale a 8,5%.

Son nueve las entidades que bajo la figura de “Transferencias consolidables de las entidades descentralizadas a la Tesorería General”, deberán transferir durante el año parte de sus recursos para financiar gastos a ser ejecutados.

La lista incluye a: Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), con un aporte de 190.000 millones; la Dirección Nacional de Transporte (Dinatrán), G. 2.000 millones; la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), 308.083 millones.

También incluye a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), con G. 20.000 millones; la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), G. 100.500 millones; la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), G. 34.000 millones.

Además, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), G. 25.000 millones; Petróleos Paraguayos (Petropar), G. 100.000 millones; y la Industria Nacional del Cemento (INC), 2.820 millones.

Aporte de la Dirección de Ingresos Tributarios

La DNIT es la institución que deberá aportar el año que viene el mayor monto y esto lo hizo notar el director nacional, Óscar Orué, durante su participación en la audiencia de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso llevada a cabo el pasado martes 3.

Orué dijo que la cifra equivale al 31% del presupuesto total asignado a la nueva entidad para el ejercicio 2024, que asciende a G. 984.190 millones (US$ 133,6 millones). En ese sentido, la DNIT prevé recaudar 8,3% más con respecto a la estimación de cierre del presente ejercicio.

Un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) da cuenta que de enero a agosto, las entidades transfirieron al Tesoro G. 328.405 millones, lo que representa 45,6% de lo presupuestado, quedando para lo que resta del año un saldo de G. 392.298 millones.