Laudo del arbitraje del metrobús se definirá en cualquier momento, según Procuraduría

El procurador general de la República, Marco Aurelio González Maldonado, informó que el laudo del arbitraje internacional ad hoc del fracasado metrobús se definirá en cualquier momento. Señaló que está en manos del tribunal definir si corresponde o no el pago de US$ 35 millones que reclama la empresa portuguesa Mota Engil en esta demanda que había entablado contra el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

“En puridad (el arbitraje) estaría próximo a resolverse, pero eso ya depende del tribunal arbitral. Hace unas semanas recibí un informe que me llegó al correo de los abogados que llevan el caso, los abogados del Estado paraguayo en Francia, del estudio Dechert LLP (París) y ellos nos hacen un reporte de la situación”, expresó.

Cuando se le consultó en qué consistía dicho reporte, el procurador señaló que se trataba solo de un resumen del caso y que hay una disposición de confidencialidad. El arbitraje ad hoc es administrado por la Corte Permanente de Arbitraje (CPA), con sede en La Haya, Países Bajos.

“Ellos (el tribunal) de hecho pueden dictar la sentencia en cualquier momento, por algunas publicaciones que se hicieron se podría entender que puede ser pronto, pero eso nadie nos puede asegurar, no hay un plazo fijo determinado”, expresó.

Los que integran el tribunal

Recordemos que el tribunal del arbitraje ad hoc, que se conformó a comienzos del 2020, de manera a solucionar las “controversias” entre la empresa Mota Engil (demandante) y el MOPC, en el marco de rescisión de contrato de la malograda obra, está integrado por el brasileño José Emilio Nunes Pinto (presidente del tribunal), el mexicano Claus von Wobeser (elegido por Paraguay) y el argentino Guido S. Tawil (elegido por Mota Engil).

El juicio se lleva adelante bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), también denominada Uncitral por sus siglas en inglés.

El MOPC pagó más de US$ 30 millones a la portuguesa Mota Engil, firma que avanzó apenas cerca del 30% de lo proyectado en el metrobús. A esta firma le adjudicaron los tramos 2 y 3 (12 km de la ruta Mariscal Estigarribia y avenida Eusebio Ayala) por US$ 54 millones, en febrero de 2016, pero se incrementó 35%, a través de una adenda, llegando a US$ 72,7 millones (ver las cifras en la infografía).

En octubre de 2018, Mota abandonó las obras y en diciembre del 2019 notificó al MOPC de la demanda en un arbitraje internacional. En principio, la empresa portuguesa reclamó US$ 25 millones en el juicio, monto que ahora aumentó a US$ 35 millones, lo que se dio a conocer a través de notas internas entre el MOPC y la Procuraduría.

Estado gastó millones en el arbitraje

El Estado paraguayo ya gastó millones de dólares en el arbitraje internacional entre la empresa Mota Engil y el MOPC, por el caso del fracasado metrobús. En este sentido, Obras Públicas contrató a la consultora Dechert LLP (París), para asesorar en el arbitraje del metrobús, por US$ 3.401.326, pero el monto del contrato con esta firma ya aumentó a US$ 4.081.535, porque se incluyó la elaboración de otro informe pericial de la fallida obra, de acuerdo con los datos oficiales.

Pero aparte de este millonario gasto, la institución también está cubriendo los honorarios del Tribunal y los costos del arbitraje, por US$ 400.000.

Ex funcionarios imputados

El ex ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona; la exviceministra de finanzas, Marta Benítez; y el exgerente del proyecto del metrobús, Guillermo Alcaraz, fueron imputados por la fiscala María Estefanía González, el 10 de abril último, por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza como autores y coautores, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal. Las pesquisas siguen luego de que los tres imputados hayan sido procesados y este viernes se prevé la realización de las pericias.