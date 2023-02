Mota Engil insiste en cobrar US$ 35 millones más por fiasco del metrobús

El arbitraje internacional del fracasado metrobús ya está en autos para la sentencia, por lo que ya está en manos del tribunal definir si corresponde o no el pago de US$ 35 millones más que reclamó la empresa portuguesa Mota Engil, en una demanda al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), confirmó ayer a ABC Color el procurador Rodolfo Barrios.

Recordemos que el tribunal del arbitraje “ad hoc”, que se conformó a comienzos del 2020, de manera a solucionar las “controversias” entre la empresa Mota Engil (demandante) y el MOPC, en el marco de rescisión de contrato de la malograda obra, está integrado por el brasileño José Emilio Nunes Pinto (presidente del tribunal), el mexicano Claus von Wobeser (elegido por Paraguay) y el argentino Guido S. Tawil (elegido por Mota Engil).

“El arbitraje está en autos para laudar, es lo que puedo comentar al respecto. El proceso arbitral se desarrolló totalmente en cuanto a la intervención de las partes (Mota y MOPC) y ya queda a cargo del tribunal arbitral el análisis de eso para dictar el laudo, que va a definir el proceso”, expresó Barrios.

Aún no se sabe cuándo se tendrá sentencia en caso Mota Engil

Manifestó que no hay plazo para que los jueces dicten sentencia, pero indicó que el laudo se daría en el primer semestre de este año. Al mismo tiempo, dijo que el Estado paraguayo debe ser notificado cuando se defina el laudo. “Hay que aguardar para ver qué decide el Tribunal, si (Mota Engil) tiene derecho a eso (al cobro de los US$ 35 millones que reclama). Acá se desarrolló totalmente la defensa del estado en todas sus etapas”.

Respecto a las defensas del Estado en este caso, Barrios resaltó: “Son una serie de escritos y audiencias que se llevaron adelante y todo esto se desarrolló entre el 2021 y 2022 y con eso ya está en instancias para laudar. Vamos a aguardar, normalmente nos tienen que notificar cuando se tome la decisión”, aseveró.

El juicio se lleva adelante bajo las reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi), también denominada Uncitral por sus siglas en inglés. El proceso tiene como sede Asunción, aunque Mota buscó en su momento que se desarrolle en Chile, violando el contrato.

El MOPC pagó más de US$ 30 millones a la portuguesa Mota Engil, firma que avanzó apenas cerca del 30% de lo proyectado en el metrobús. A esta firma le adjudicaron los tramos 2 y 3 (12 km de la ruta Mariscal Estigarribia y avenida Eusebio Ayala) por US$ 54 millones, en febrero de 2016, pero se incrementó 35%, a través de una adenda, llegando a US$ 72,7 millones (ver las cifras en la infografía).

En octubre de 2018, Mota abandonó las obras y en diciembre del 2019 notificó al MOPC de la demanda en un arbitraje internacional. En principio, la empresa portuguesa reclamó US$ 25 millones en el juicio, monto que ahora aumentó a US$ 35 millones, lo que se dio a conocer a través de notas internas entre el MOPC y la Procuraduría.

Estado gastó millones en arbitraje de la fallida obra

El Estado Paraguayo ya gastó millones de dólares en el arbitraje internacional entre la empresa Mota Engil y el MOPC, por el caso del fracasado metrobús. Hoy la zona de obras está en pésimas condiciones y el Ministerio Público sigue sin imputar a nadie, a casi cinco años de iniciarse las pesquisas.

En este sentido, Obras Públicas contrató a la consultora Dechert LLP (París), para asesorar en el arbitraje del metrobús, por US$ 3.401.326, pero el monto del contrato con esta firma ya aumentó a US$ 4.081.535, porque se incluyó la elaboración de otro informe pericial de la fallida obra, de acuerdo con los datos oficiales.

Pero aparte de este millonario gasto, la institución también está cubriendo los honorarios del Tribunal y los costos del arbitraje. Según los documentos oficiales a los que accedimos, por Resolución N° 2.609 del 25 de octubre de 2022, el MOPC autorizó el pago de US$ 200.000 en concepto de “último depósito suplementario”, en el marco del arbitraje, a favor de la Corte Permanente de Arbitraje (CPA).

Esto justamente para los honorarios del Tribunal y costo de la Corte, que se adelanta antes del laudo de acuerdo con las reglas del CNUDMI, según señalaron los expertos consultados.

Justamente, el mencionado pago se dio porque el Tribunal Arbitral, por medio de la comunicación AG 394.421, del 8 de julio de 2022, informó a la Procuraduría General de la República (PGR) que, de conformidad con el Artículo 43 (2) del Reglamento CNUDMI y del párrafo 10.2 del Acta de Constitución, se requiere de un “último depósito suplementario” que asciende a la suma de US$ 400.000, lo que equivaldrá a un total de US$ 200.000 para cada parte (MOPC y Mota Engil).