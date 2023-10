Promueven políticas viales que no se interrumpan con cambio de gobierno

El presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Paul Sarubbi, comentó que al rubro le interesa fortalecer el diálogo entre el Gobierno y el sector de la construcción para definir políticas viales a largo plazo, que los planes no sean interrumpidos con cada cambio de autoridad.

Se trata de uno de los planteamientos que se van a desarrollar en el “Foro y Exposición Cavialpa”, 4° edición, evento que se realizará este martes 17 de octubre, en el Centro de Convenciones Conmebol.

La organización prevé la asistencia del presidente de la República, Santiago Peña, e integrantes de su gabinete, como la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, se adelantó.

Sarubbi mencionó que de concretarse ese objetivo, el beneficio principal es que alcanzarán las inversiones que el país necesita para su desarrollo, además de garantizar el acceso a servicios básicos como transporte de calidad, salud y educación.

“Y desde el punto de vista de las vialeras, se hicieron grandes inversiones en equipamiento y gran parte de esos equipamientos hoy están parados, pues muchas de las obras se van terminando, ya no hay nuevas licitaciones y las empresas se van quedando sin trabajo”, comentó Sarubbi.

Añadió que el impacto de esta paralización de obras también es que las maquinarias no pueden ser utilizadas y no se pueden ir pagando. Además, a esta cuestión de que los empresarios puedan cumplir con sus obligaciones económicas se suma la preocupación social, pues muchos obreros se están quedando sin trabajo porque se les van liberando a los empleados a medida que no hay ya más trabajo para ellos al no plantearse nuevas obras, explicó.

En este escenario, surge como opción potable fomentar el diálogo entre el sector público y privado, más allá del Gobierno de turno. “Ese es el gran desafío. Ver cómo hacer para seguir invirtiendo”, observó.

Entre las herramientas que tiene el Estado se encuentran las concesiones, la Alianza Público-Privada (APP) y la Ley N° 5074 de Llave en Mano.

En este contexto, subrayó la necesidad de fortalecer las instituciones encargadas de implementar ese tipo de contratos, “pues falta también trabajar mucho en la institucionalidad y en los procesos de licitación”, dijo.

El Foro Cavialpa reune a diferentes actores del sector de la construcción para fomentar el intercambio de experiencias y expondrá las novedades del mercado, tanto nacionales como internacionales.