Petropar ignora a la DNCP y continúa con la polémica compra de gasoíl

Petróleos Paraguayos (Petropar), cuyo titular es Eddie Jara, informó que continúa con el proceso para la compra de gasoíl a la empresa AP SA, representada por Andrea Lafarja Bittar, por un monto máximo de US$ 51,5 millones (ID 427.649), con serios indicios de direccionamiento.

Esto pese a que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) recomendó que, como medida de prudencia administrativa, la convocante suspenda la continuidad del procedimiento de contratación, hasta tanto se resuelva la investigación de oficio que se inició la semana pasada y que se amplió el viernes último tras la denuncia de varias irregularidades.

El gerente general de la estatal, William Wilka, informó a este diario, el viernes último, a través de conversaciones vía Whatsapp, que el proceso sigue hasta ahora y que estiman que la empresa realice la primera entrega del diésel a mediados de noviembre. Según el contrato, la primera entrega debía concretarse este mes, pero esto no se cumplirá por algunas exigencias que la empresa sigue sin cumplir.

Cuando se le preguntó a Wilka por qué la empresa presentó una declaración jurada como garantía de mantenimiento de oferta en vez de una póliza y, además, cómo pudieron firmar el contrato con la firma ante esta situación, volvió a señalar que el riesgo es “cero” para el Estado y Petropar. En este sentido, Wilka resaltó que en caso de que no llegase el diésel premium en el Puerto de Villa Elisa o que el producto “esté fuera” de lo que pidieron, “no se le pagará nada”, además de resaltar que “no hubo adelanto, carta crédito, ni nada”.

Cuando se le insistió cómo puede ser “cero riesgo” atendiendo a que la empresa ni siquiera presentó una garantía de mantenimiento de oferta para dar “seriedad” a su oferta y que hasta ahora, tampoco entregó la póliza de fiel cumplimiento del contrato para poder proveer el gasoíl, solo indicó: “Es cero riesgo, para mantenimiento de oferta si debe presentar la garantía respectiva. Si no trae el producto no se paga nada”.

Pero no aclaró cuándo presentará dicha caución, pues el plazo venció hace ocho días y Petropar le intimó a la firma para ganar más tiempo.

Proveedora sería una empresa de maletín

También se le preguntó si desde Petropar corroboraron la existencia de la empresa y si verificaron que la dirección que figura en el contrato no corresponde a AP SA, por lo que se trataría de una empresa de maletín, Wilka solo respondió: “¿De maletín?, por favor”.

Se le insistió que la empresa no existe en la dirección que figura en el contrato que firmó, ni tampoco en ninguna de las direcciones que figuran en el portal de la DNCP, pero el gerente ya no respondió los mensajes.

Asimismo, consultamos a Wilka cómo la empresa de Lafarja pudo cumplir con esta exigencia: “Reseña de actividades principales del oferente y antecedentes comerciales de operaciones de compra venta de productos derivados de petróleo realizadas a empresas petroleras o comercializadoras de petróleo crudo y/o derivados en los últimos 12 meses”, que en el informe de evaluación figura que “cumple”, pero tampoco ya se tuvo más respuestas.

El titular de Petropar, Eddie Jara, tampoco respondió a esta pregunta, pese a las insistencias.

Vendía alfombras y ahora diésel

En la estatal nadie explica cómo AP SA pudo cumplir con la citada exigencia del pliego cuando nunca antes se dedicó al rubro de los combustibles, pues anteriormente solo ganaba pequeños contratos para proveer alfombras, realizar decoraciones o reparar aires acondicionados a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac). Los contratos de dicha firma con la Dinac no superaban entre los 30 millones a 184 millones de guaraníes.

Pero la citada compañía ahora debe proveer un monto máximo de 70.500 metros cúbicos (70.500.000 de litros) de diésel automotriz de calidad tipo A a la estatal, a un precio de US$ 730,9 por metro cúbico.

Patrimonio neto de US$ 915.021

En el informe de evaluación de Petropar a la oferta de AP SA se pudo notar que el patrimonio neto de la empresa es US$ 915.021, correspondiente al ejercicio fiscal 2022. “Se verifica que el patrimonio neto es de US$ 915.021, al cierre del ejercicio 2022″, se lee en el documento. Con ese monto ni siquiera se cubre la garantía de mantenimiento de oferta -que debe dar una cobertura de US$ 1,5 millones-, tampoco la garantía de fiel cumplimiento del contrato, que debe ser por US$ 2,5 millones.

Según la DNCP, Petropar permitió a la empresa que presente una simple declaración jurada como garantía de mantenimiento de su oferta. Asimismo, la compañía sigue sin presentar la póliza de fiel cumplimiento del contrato, lo que hace que haya más dudas respecto a la solvencia económica de la nueva proveedora de gasoíl de la estatal.

Respecto a la póliza de fiel cumplimiento de contrato, el lunes último venció el plazo pautado en el contrato para la entrega del documento. Sin esta caución no podrá proveer el gasoíl acordado, por lo que Petropar intimó a la firma para que entregue la caución y, con ello, supuestamente ganó 10 días más para presentar la garantía.

Petropar podía rescindir el contrato ante la no presentación de la citada póliza, pero prefirió dar más plazo para la entrega de la garantía. Hasta el viernes último, la compañía seguía sin presentar la caución, según confirmaron desde Petropar.

Según fuentes extraoficiales, la empresa tampoco estaría teniendo el capital para respaldar la millonaria operación, por lo que aún no estaría consiguiendo la garantía de fiel cumplimiento, que es por un monto de US$ 2,5 millones, muy por encima de su patrimonio.