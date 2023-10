Petropar hasta flexibilizó pliego para beneficiar a firma de Andrea Lafarja

En llamados anteriores para la compra de gasoil, Petróleos Paraguayos (Petropar) exigía en los pliegos de bases y condiciones (PBC) que las empresas interesadas en ofertar tengan como mínimo un patrimonio neto de US$ 15.000.000, de manera a garantizar la capacidad financiera de los participantes.

Sin embargo, en la contratación por vía de la excepción a la empresa AP SA, representada por Andrea Lafarja Bittar, por un monto máximo de US$ 51,5 millones (ID 427.649), la estatal eliminó esta exigencia y, llamativamente, esto permitió que la citada empresa pueda quedarse con el millonario contrato.

En dos llamados anteriores que revisó este diario (ID 422.656 e ID 419.973), la petrolera pública establecía en el PBC: “Se realizará el análisis del Patrimonio Neto del oferente en Dólares de los Estados Unidos de América. El Patrimonio Neto del Oferente deberá ser como mínimo de US$ 15.000.000 (Dólares de los Estados Unidos de América quince millones) (sic)”. Esto al cierre del ejercicio del año anterior al llamado.

Pero en la convocatoria en la que resultó adjudicada la firma de Lafarja, el pliego sólo exigió “el análisis del patrimonio neto del oferente en dólares de los Estados Unidos de América” y se eliminó la exigencia de que sea por un monto mínimo de US$ 15.000.000. De esta forma, Petropar flexibilizó el pliego para que la firma pueda ofertar con un patrimonio de solo US$ 915.021.

Según los datos, nunca antes una proveedora de gasoil llegó a ganar un llamado de Petropar con un patrimonio neto que no supere el millón de dólares.

Patrimonio de otras proveedoras son millonarias

En otra contratación por vía de la excepción, que se concretó en octubre del año pasado, la estatal adjudicó la compra de 20.000 metros cúbicos de gasoil a la empresa LUKOIL Pan Americas LLC (ID 419.973), por US$ 20.288.855. En esta convocatoria Petropar exigió un patrimonio neto mínimo de US$ 15 millones y la proveedora declaró un patrimonio de US$ 3.927 millones.

En otra licitación de febrero de este año, esta vez con la modalidad de una subasta a la baja electrónica, la petrolera pública adjudicó la compra de 180.000 metros cúbicos de gasoil a la empresa Vitol SA por US$ 164 millones. En este llamado también se exigió un patrimonio mínimo de US$ 15 millones en el pliego y la empresa adjudicada terminó declarando un patrimonio neto de US$ 13.417 millones.

En el caso de AP SA fue beneficiada para proveer un monto máximo de 70.500 metros cúbicos de diésel automotriz de calidad tipo A a la estatal, a un precio de US$ 730,9 por metro cúbico; es decir, por un monto máximo de US$ 51,5 millones. En este caso solo se exigió la presentación de su patrimonio neto en dólares sin establecer un monto mínimo, que la empresa declaró por US$ 915.021.

Ayer consultamos al presidente de Petropar, Eddie Jara, y también al gerente general de la petrolera, William Wilka, por qué flexibilizaron la exigencia del pliego que tiene que ver con patrimonio neto, que beneficia a la empresa AP SA, pero al cierre de esta edición no tuvimos respuestas.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) recomendó que, como medida de prudencia administrativa, la convocante suspenda la continuidad del procedimiento de contratación a la empresa AP SA, hasta tanto se resuelva la investigación de oficio que la entidad inició la semana pasada tras la denuncia de varias irregularidades. Pero la empresa estatal informó que el proceso continúa y que esperan que el diésel premium que debe proveer llegue a mediados de noviembre.

Petropar insiste en precios más para intentar justificar “ayuda”

A través de la Dirección de Comunicaciones, Petropar respondió en horas de la noche a la consulta de este diario, respecto a por qué flexibilizaron el pliego de la licitación para poder contratar a la empresa AP SA, eliminando la exigencia de que los interesados tengan un patrimonio neto mínimo de US$ 15.000.000, que anteriormente era obligatorio en los llamados para la compra de gasoil, ya sea por vía de la excepción u otra modalidad de contratación.

“En general, la gran mayoría de las condiciones son ajustadas y diferentes a los procesos convencionales porque los oferentes de este tipo de licitaciones son diferentes. Todo se hace en búsqueda del beneficio de la empresa en particular y de la ciudadanía en general con el objeto de obtener mejores precios que los mejores precios obtenidos en los llamados convencionales”, resaltó el escrito remitido.

Añadió que, por esta razón “se reducen ciertas exigencias para intentar conseguir esos precios mencionados sin realizar ningún pago antes de que el producto esté en nuestro puerto y cumpla las EETT (especificaciones técnicas) reduciendo los riesgos a la empresa. No obstante Petropar realiza la invitación a otros oferentes buscando la mayor participación”.