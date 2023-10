MOPC ya cuenta con US$ 600 millones para obras cloacales y agua potable

En el plan 2023-2028 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) que presentó el martes último en la cuarta edición del Foro y Exposición Cavialpa, contempla una proyección de alrededor de US$ 1.600 millones en inversión pública en agua y saneamiento.

Ya hay fuente de financiación para obras por unos US$ 600 millones, que duplicará el porcentaje de lapoblación con servicio de alcantarillado, indicó la titular de la Dirección de Agua Potable y Saneamiento (DAPSAN) del MOPC, Claudia Crosa, durante su disertación en el panel-debate “Gestión Sostenible del agua, el saneamiento y la diseminación de la estrategia del agua 2023-2026″.

“Pensamos que podemos llegar al 30% del alcantarillado sanitario y de las plantas de tratamiento vamos a saltar a un 28%, que todavía son niveles bastantes bajos y necesitamos muchas más inversiones”, explicó.

A comparar esos datos con los actuales, destacó que solo el 15% de la población cuenta con alcantarillado y apenas el 7,5% tiene cobertura de tratamiento de efluentes.

“El resto de la población qué hace. Pozo ciego o descarga directa a cualquier curso hídrico. Y eso impacta directamente en la contaminación del cauce hídrico. O con los pozos ciegos, sin cámara séptica, sin otro tipo de tratamiento, eso va directamente al acuífero. Y otra vez tenemos nuestros prestadores de agua potable, que perforan pozos y que hacen la distribución de las mismas aguas del acuífero”, detalló.

Si bien el 88% de la población accede a servicio de red de agua, por la problemática de la contaminación del acuífero no existe garantía de que esté potabilizada correctamente. “No necesariamente implica que se esté clorando. Entonces, tampoco podemos garantizar la calidad del agua que se está dando a la población”, afirmó.

Los proyectos del MOPC para saneamiento y agua

La falta de tratamiento de efluentes es un problema de salud pública y medio ambiente y el objetivo es paliarla con las inversiones previstas. Las principales obras son el alcantarillado sanitario, plantas de tratamiento residuales y red de agua potable en Ciudad del Este (US$ 200 millones), alcantarillado en Lambaré (US$ 165 millones) y una porción en Asunción y en Mariano Roque Alonso (US$ 160 millones), como también un colector que eliminará las 13 descargas directas de agua servida al Río Paraguay en el área metropolitana de la Capital (US$ 230 millones).

También se contemplan obras de saneamiento en las localidades de Santa Rita (Alto Paraná), San Ignacio (Misiones) Carapegua (Paraguarí) y Santa Rosa (San Pedro) por US$ 60 millones. Hay una donación del Gobierno de Japón de US$ 15,5 millones para cubrir la ciudad de Villa Hayes y un proyecto de la CAF de US$ 200.000 para agua segura en el Chaco.

La directora de DAPSAN del MOPC recordó que en los últimos 10 años se invirtieron US$ 300 millones en agua y saneamiento. Si se cumple el plan del MOPC, en este Gobierno se pretender invertir cinco veces más en solo cinco años.