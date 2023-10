Director de Petropar no se da por enterado sobre US$ 1,5 millones que deben reclamar a firma de Lafarja

El director financiero de Petropar, Luis Gómez, que debe velar por el patrimonio de la estatal, no se dio por enterado sobre el pago de US$ 1,5 millones que la petrolera pública debe reclamar a la empresa AP SA, de Andrea Lafarja, luego de que la firma no presentara la póliza de fiel cumplimiento del fallido contrato para la provisión de gasoíl.

“Eso maneja el gerente general (William Wilka)” fue la respuesta que dio esta tarde a los periodistas, a su salida de una presentación que realizó ante la Comisión Bicameral del Congreso, en la que se está considerando el informe y dictamen de la Contraloría General de la República (CGR) sobre la liquidación del Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal 2022.

Gómez participó de este encuentro en reemplazo del titular de la estatal, Eddie Jara, quien viajó a Estados Unidos, en búsqueda de mejores precios de combustibles, según justificó ante los legisladores que participaron de la reunión.

Cuando se le preguntó si como director financiero ese reclamo no debería pasar por su dependencia, ya que está a su cargo las finanzas de la empresa, dijo que no realizaron pago de anticipo a la empresa AP SA.

Se le volvió a insistir que la empresa de Lafarja contrajo esta obligación con la estatal en una declaración jurada de mantenimiento de oferta, que presentó como parte de su propuesta, el alto funcionario indicó: “Tengo que confirmar eso con el gerente general, realmente él está manejando ese proceso”.

Autoridades siguen en silencio

Tanto el presidente de Petropar, Eddie Jara, y el gerente general de la estatal, William Wilka, siguen en silencio sobre el pago de US$ 1,5 millones que la petrolera pública debía reclamar a la empresa AP SA.

Según el pliego de bases y condiciones (PBC), ese pago debía reclamarse en caso de algunos incumplimientos “contra recibo de la primera solicitud por escrito por parte de la convocante (Petropar), sin que ésta tenga que justificar su demanda”. Entre los incumplimientos para exigir dicho pago a la empresa de Lafarja figura la no presentación de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, exigencia que la empresa desatendió y, por eso, se le canceló su contrato.

De acuerdo con expertos consultados, si Petropar no reclama el monto establecido en la declaración jurada de mantenimiento de oferta, estaría incurriendo en un posible daño patrimonial, pues, con esa caución asegura que los oferentes presenten ofertas serias y solventes.