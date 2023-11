¿Cómo ahorrar? Estos son algunos consejos de una economista experta

En el marco del día del ahorro, la economista y experta en planificación financiera, Adriana Bock, explicó como una persona que paga una cuota de una deuda puede convertir la misma en un método de ahorro.

“A veces ni al que le sobra plata ahorra, porque creo que tiene más que ver con un tema de responsabilidad personal y como que no pasa tanto por un tema de cultura, pero sí que hay como un fenómeno de exceso de optimismo, un sesgo que podemos tener a la hora de ver la realidad que nos hace pensar que más o menos vivimos en un cuento de hadas y eso no es así”, afirmó en conversación con el programa Ancho Perfil de ABC Cardinal.

Dijo que si bien la vida tiene sus problemas normales, cada persona tiene la responsabilidad personal e individual de estar preparado para afrontar estas situaciones, y que justamente el ahorro es tener una propia reserva para poder afrontar imprevistos y convertirse una persona en su propio banco o financiera, sin la necesidad de prestar dinero de una entidad.

¿Cómo ahorrar? Cobrar intereses en vez de pagarlos

Adriana Bock contó que es un desafío difícil el ahorrar, pero tampoco es imposible y existen algunos pasos que se aplican para empezar porque lo que la mayoría de la gente manifiesta y con justa razón es “¿cómo voy a ahorrar?”.

“En vez de decir “plata consigo de cualquier lado” cuando tenés una situación que te quita de la rutina o del esquema, puedas decir, “bueno, me voy a auto prestar esta plata y luego me voy a devolver” y ahí la diferencia es que en vez de pagar intereses podes hasta cobrar intereses”, comentó.

Dijo que muchas personas se enfrentan a la realidad de tener muchas cuentas que no le permiten siquiera llegar a fin de mes, pero es una responsabilidad personal de cada uno poder enfrentar esa situación desafiante y buscar qué estrategia uno va a tomar.

¿Cómo ahorrar? Evitar “gastos hormiga”

Uno de los consejos dan a la gente es evitar lo que son los “gastos hormiga”, o sea, pequeños gastos que son de pequeños montos, pero que con la rutina van sumando a fin de mes.

“Muchas veces decimos que no podemos ahorrar, pero gastamos en cosas que aparentemente son chiquititas, gastos chiquititos que aparentemente no mueven la aguja. Tampoco la idea es irnos al otro extremo y no darnos luego ningún gusto, pero el secreto está en la frecuencia con la que con la que hacemos esos”, explicó.

Dijo que si los gastos no son indispensables, pero si todos los días se tiene el hábito, y uno se pone a sumar por ejemplo algún alimento extra de G. 4.000, en una semana son G. 20.000 y en un mes G. 100 mil, entonces uno puede ahorrarse un G. 50 mil aunque sea todos los meses.

“Muchas veces pensamos que es un tema de monto. Tiene que ser mucho para que valga la pena y como es muy poco, ¿entonces luego para qué? Voy a gastar nomás. Entonces, con esa mentalidad también no empezamos nunca por lo menos a generar el hábito”, indicó.

¿Cómo ahorrar con el costo de vida elevado?

Adriana Bock dijo que si bien el costo de vida está encarecido y el salario perdió poder adquisitivo, no es un fenómeno aislado que pasa solo ahora y que nunca más va a pasar.

“Todos estamos expuestos a los ciclos económicos, no solamente a los imprevistos de nuestra vida personal, que puede ser una situación de salud, que parece que solamente a nosotros nos puede pasar. El conjunto de toda la economía, todas las personas, estamos expuestas a los ciclos económicos, a la inflación, a la subida de los precios”, agregó.

Sin embargo, insistió en que aunque parezca una situación atípica, hay que ser conscientes que tampoco este tipo de fenómenos va a desaparecer y que todo va a mejorar mágicamente, lo que hace que tengamos una vez más una responsabilidad individual mucho mayor de cada uno consigo mismo y con su familia, lo cual tiene que ver con la planificación y organización de la economía del hogar.

Tarjeta de crédito ¿amiga o enemiga?

Adriana Bock afirmó que cuando la canasta básica sube mucho de precio, uno se puede apoyar en la tarjeta de crédito para poder mantener un cierto nivel de consumo, pero eso tiene un tiempo en lo que es viable.

“Después, una vez que reventaste todas las tarjetas y tu ingreso real no se modificó, vas a tener un montón de cuentas que pagar y esa plata que podías estar utilizando para tu consumo personal, estás utilizando para pagar cuentas y ya no podés disfrutar de esa herramienta, porque a lo mejor ya te bloquearon la tarjeta”, acotó.

Agregó que no se debe confiar demasiado en esa herramienta y se debe poner el foco en planificar nuestro nivel de ingreso, qué nivel de gastos nos permite, regirse por las prioridades y no dejarse llevar por los impulsos y no compararse con otros tampoco.

Convertir cuenta de deuda en ahorro

Adriana Bock dijo que se debe ser mucho realista y mirar cuál es el ingreso real del cual uno dispone y cuáles son sus prioridades, que es lo que uno necesita cubrir y con esa planificación luego ya es cuestión de tiempo, siendo que a veces también lo que más cuesta es tener paciencia.

“En algún momento, esa cuenta que estás teniendo y que pagas todos los meses hace 36 meses, esa cuota se va a cancelar y ahí es tu gran oportunidad. Si hoy empezás a hacerte la idea, hoy empezás a mentalizarte de la necesidad de guardar plata para vos y no solamente repartir toda la plata que ganas y ser un paso a mano de que hay hoy, pero en vez de decir “ya le tengo que pagar hasta tal día tal”, sino que empezás a decir “yo en algún momento tengo que empezar a dejar algo para mí”, entonces ahí vos podes, si en tal fecha cancelas una cuenta, pues, convertir esa cuota de deuda en una cuota de ahorro a partir de ese momento”, puntualizó.

¿Cómo ahorrar? Asesores financieros

Adriana Bock explicó que hoy en día el mundo busca algo personalizado en cuanto el tema de la asesoría financiera, el cual es un servicio más, porque muchas veces, como este tema de la economía satura mucho mental y emocionalmente, es muchas veces difícil de verlo con objetividad.

“Vemos todo mal y ya no vemos lo de la solución, entonces el hecho de tener un asesor financiero, te puede ayudar a ver “mira, mira acá están donde tenés las oportunidades o dónde se te está abriendo el camino o dónde puede haber una pequeña luz ahí para poder empezar a organizarte y ordenarte y ver que de repente te sentís más tranquilo, porque eso es muy importante y lo que no tiene precio es nuestra paz mental”, acotó.

Agregó que de repente todos podemos pasar por fases en las cuales nos tenemos que apretar el cinturón, eso no va a ser eterno, sino que ahí uno puede empezar a visualizar lo que va a hacer acá a tres o seis meses, eso puede ayudar a hacer un asesor, no solamente para salir del apuro, sino que ir para adelante, ponerse metas, desafiarse a empezar a invertir.

“Para eso necesitamos tener conocimiento y necesitamos que alguien nos oriente y no explique bien cuáles son las opciones de inversión que en el mercado, qué hacer con la plata cuando de repente vendiste algo o cobraste algo y no querés que eso se te vaya de las manos así nomás”, finalizó.