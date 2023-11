Sin reforma, la Caja Fiscal seguirá debilitándose, advierte Ministerio de Economía

El informe acompaña al análisis del Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para el próximo año y, a través del cual, el gobierno comunica a los organismos internacionales y al público en general la política fiscal para el mediano plazo, señala el MEF.

Los temas que incluye el informe son, además del proyecto de PGN 2024, el balance del ejercicio fiscal 2022, la política fiscal, el marco fiscal de mediano plazo y otros temas de interés.

En lo que respecta al sistema de jubilaciones y pensiones del sector público o Caja Fiscal, explica que es la entidad previsional para trabajadores, jubilados y pensionados del sector público, que se compone de la administración pública, docentes universitarios, magistrados judiciales, magisterio nacional, fuerzas armadas y Policía Nacional.

Añade que, si bien la tasa de aporte para la jubilación es uniforme para todo el sector público, del 16% sobre el ingreso imponible, los requisitos para acceder a las jubilaciones y pensiones difieren sus componentes. “Entre los cuales se observa que algunos no requieren de una edad mínima de jubilación/retiro, lo cual atenta contra la sostenibilidad financiera del sistema”, añade.

Añade que, adicionalmente, a esta diferencia de criterios se suma el impacto de dos tendencias que han afectado y seguirán debilitando al sistema en los próximos años -en ausencia de reformas necesarias-. “Por un lado, la jubilación masiva de docentes que han ingresado al sistema en los años 90, posterior a la reforma educativa, quienes han comenzado a completar el requisito de años de aporte para la jubilación ordinaria”, indica.

Además, por otro lado, el deterioro de la relación de activos/pasivos principalmente para los sectores deficitarios. “Por citar, el sector del Magisterio Nacional tiene una relación de 2,3 activos por cada pasivo, mientras que, en el caso de las Fuerzas Públicas, la relación es de 2,4 activos por cada pasivo”, agrega.

Acelerado aumento del déficit global

El informe menciona que en los últimos años, el sistema de pensiones presentó un acelerado aumento del déficit global, explicado principalmente por el déficit del magisterio nacional y las Fuerzas Públicas. Al respecto destaca que entre los años 2017 y 2022, el déficit total de estos sectores fue de US$ 1.272 millones, de los cuales US$ 826 millones corresponden a las Fuerzas Públicas y US$ 446 millones al Magisterio Nacional.

El análisis refiere que al cierre de 2022, el déficit global de la Caja Fiscal fue de US$ 126 millones, de los cuales el programa civil (administración pública, docentes universitarios, magisterio nacional y magistrados judiciales) cerró con un superávit de US4 12 millones y el programa no civil, con un déficit de US$ 138 millones, financiado con recursos generales del Tesoro. Sin embargo indica que en 2022 se incluyeron recursos provenientes de cargos vacantes cubiertos con recursos generales del Tesoro, por un total de US$ 84 millones, por lo que sin este concepto el déficit global del sistema sería de US$ 210 millones.