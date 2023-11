PGN 2024: bicameral destinó US$ 6,4 millones más a universidades nacionales

El dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso sobre el PGN 2024 ya está a consideración de la Cámara de Diputados, que a través de la su Comisión de Presupuesto emitió ayer su dictamen, recomendando aprobar con modificaciones.

La comisión bicameral plantea destinar más recursos a las 10 universidades nacionales del país, con respecto a lo que el Poder Ejecutivo les asignó.

A través de recortes de gastos superfluos y la reasignación posterior de los recursos, la bicameral elevó el presupuesto total de las universidades de G. 2,13 billones (US$ 290,3 millones) a G. 2,18 billones (US$ 296,8 millones), que representa un aumento de G. 47.840 millones (US$ 6,4 millones) y equivale al 2,2% más.

Lea más: PGN 2024: dictamen de la bicameral eleva a US$ 15.842 millones

En esa distribución de recursos, la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se llevó G. 22.144 millones, mientras que las demás universidades del interior recibieron entre G. 2.700 millones y G. 2.900 millones cada una.

Un cuadro anterior de reasignación de recursos, en principio, contemplaba para la UNA G. 25.000 millones y para las universidades del interior (del Este, Pilar, Itapúa, Concepción, Villarrica, Caaguazú, Canindeyú, Politécnica Taiwán-Paraguay, y Misiones) G. 27.000 millones, totalizando G. 52.000 millones (US$ 7 millones).

Pedidos planteados en audiencia de la bicameral

En las audiencias llevadas a cabo por la bicameral en setiembre último, las universidades solicitaron un aumento de G. 788.000 millones (US$ 106,9 millones) que sea incluido en el proyecto de presupuesto 2024.

Lea más: PGN 2024: bicameral reasignó fondos para la creación de más cargos

De este monto total, a la UNA le corresponde G. 718.000 millones (US$ 97,4 millones), solicitados para inversiones en infraestructura, atender el crecimiento vegetativo, y para nivelación salarial y transferencias para financiar el arancel cero.

Las universidades del interior, por su parte, plantearon un aumento de G. 70.000 millones (US$ 9,5 millones) para nivelación salarial de funcionarios administrativos y docentes, también para atender el crecimiento vegetativo y para financiar la gratuidad del estudio.

Dictamen de la comisión bicameral

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2024 dictaminado por la comisión bicameral asciende a G. 116,6 billones (US$ 15.842 millones), atendiendo que incorpora el déficit fiscal adicional de 1,1% y parte de la adenda solicitada por el Ejecutivo de G. 246.765 millones (US$ 33,5 millones).

Lea más: PGN 2024: Ejecutivo pide a la comisión bicameral programar el déficit adicional

El monto representa un aumento de G. 4,1 billones (US$ 566,4 millones) con respecto al proyecto de presupuesto que el Ejecutivo había presentado inicialmente el 31 de agosto, de G. 112,5 billones (US$ 15.276 millones).

La Cámara Diputados, en sesión extraordinaria, decidirá el próximo lunes 13, desde las 11:00 horas, sobre el proyecto de ley de presupuesto 2024 y las modificaciones planteadas, tanto por la comisión bicameral como por la Comisión de Presupuesto de Diputados.