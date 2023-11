Itaipú no da a conocer los nombres de funcionarios que amañaron el PSE

En la reunión tripartita que se realizó ayer en el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), entre dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la empresa Itaipú Binacional-lado paraguayo (Steibi), representantes de los desvinculados que no serán reintegrados, los enviados de Itaipú ratificaron que que la entidad reintegrará a 165 personas, pero nada dijeron sobre los funcionarios sumariados y que serán sancionados por la supuesta irregularidad del Proceso Selectivo Externo (PSE) 2023.

Tampoco presentaron prueba alguna que justifique la desvinculación de los trabajadores, informó el abogado de los descontratados, Raúl Mongelós. “Felicitamos a los clientes reintegrados y estaremos presentando las demandas de aquellas personas no reincorporadas”, anunció.

Giovanni Mellone, uno de los jóvenes que no recibió el correo para su reintegro, señaló que esta situación le hace deducir que le metieron en la lista y que tomaron a algunas personas como chivos expiatorios. Dijo no que no tenía ningún pariente en Itaipú, ni político que le haya apadrinado para ingresar a la entidad binacional. “En caso de que no reciba el correo hoy (por ayer), estaría viendo cómo proceder en la parte legal”, añadió.

Por su parte, el vocero de la lucha por la reincorporación de los desvinculados, Luis Riveros, aclaró que son 18 los empleados que no fueron readmitidos, no 20, como se dio a conocer desde la entidad.

Explicó que sus compañeros no quieren que se publique los nombres de los que no volverán a Itaipú, “por el manoseo que está teniendo esto, y que automáticamente van a ser segregados a la categoría de corruptos”.

Por otro lado, confirmó que los reintegrados deben presentarse hoy, a las 7:00, en la Central Hidroeléctrica Itaipú, en Hernandarias.

Lo que dicen desde Itaipú

Consultamos también al asesor de Comunicación de Itaipú, José Luis Rodríguez Tornaco, acerca de la nómina de los no seleccionados, éste indicó que son 20, pero que, aparentemente, hay dos embarazadas, aunque eso aún se tiene que confirmar.

Añadió que la lista no se dará a conocer, porque tiene un componente que “puede victimizarlos y exponerlos de manera innecesaria”. “Ellos, al no recibir su mail de confirmación, ya dan por confirmado que siguen desvinculados”, añadió.

Sin embargo, el miércoles, día en que se anunció el reintegro de 165 seleccionados, trascendió que Mónica Bhag, Fabricio Coronel, Tati Samudio, Giovanni Mellone, Guillermo Arriola, Yesica Escurra, Juan Peralta y Camile Silvera son algunos de los que no recibieron el email de la reincorporación.

Aunque también se supo que Esteban Caballero, el hijo del exdirector jurídico de la entidad, Juan Rafael Caballero, logró que lo repongan en su función.

Sobre los funcionarios de Itaipú sumariados por el supuesto amaño del concurso, Rodríguez dijo que son seis gerentes los removidos de sus cargos. “A raíz de los plazos del sumario, hay días para la notificación y que quede firme... una vez que ocurra se dará a conocer”, explicó.

Agregó Rodríguez que cada (gerente) afectado debe ser notificado y recién a partir de entonces quedaría firme la sanción. “El directorio emite las determinaciones y, en algunos casos, se requiere la ratificación del Consejo, cuyas fechas de reuniones aún no tengo”, explicó.

Las irregularidades

Acerca de las irregularidades detectadas al realizarse el análisis caso por caso, en el comunicado de la noche miércoles se indicaba que constataron “de forma fehaciente, la existencia de graves irregularidades en varios perfiles, como por ejemplo la digitación y/o elaboración de perfiles a medida, la modificación de requisitos excluyentes horas antes del cierre de las inscripciones, entre otras”.

Cabe recordar que el escrito de la binacional señala también que, como consecuencia del citado proceso de investigación, se tomaron la decisiones de sancionar y destituir de sus cargos a los empleados que fueron identificados como responsables directos de la contaminación del PSE 2023. Asimismo, reincorporar inmediatamente a 165 personas de las seleccionadas en el PSE 2023, en cuyos perfiles no se encontraron indicios de irregularidades.

Además, ordenar a las instancias administrativas correspondientes de la entidad a tomar todas las medidas necesarias para dotar de la mayor transparencia a futuros procesos de selección.

Zacarías Irún mintió

Luego del reintegro de 165 de los 185 funcionarios que desvinculó Itaipú, se puede deducir que su director general, Justo Zacarías, mintió al informar en la conferencia de prensa del día 11 de octubre, cuando anunció la descontratación masiva , que en un 40% de los casos habían detectado irregularidades en el proceso. Sin embargo, solo 20 personas quedaron fuera del listado de los que serán readmitidos, cantidad que representa apenas un 10,8% del total de los seleccionados.