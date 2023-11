Itaipú: Brasil quiere mantener actual tarifa, pero Paraguay quiere más, dicen

La tarifa a la que se refería el director financiero ejecutivo de Itaipú, André Pepitone, es de US$ 16,71 por KWmes, de acuerdo con los registros oficiales y las publicaciones de la prensa. El 24% sobre la tarifa actual al que alude la segunda publicación es US$ 20,75 por kWmes, que estuvo vigente durante el 2022. Durante casi una década, hasta el 2022, la entidad binacional mantuvo una tarifa de US$ 22,60 por kWmes.

La entrevista a Pepitone fue hecha por la Agencia iNFRA y publicada desde el viernes 10 de este mes, en la que el director titular del área financiera de Itaipú, sobre los US$ 16,71/kmes, explicó que es “la tercera energía más barata del Brasil”.

Agregó Pepitone que la entidad binacional, en Brasil, está obligada por ley a suministrar energía a concesionarias del sur, sudeste y centro-oeste y que, “en todas esas concesionarias, si se toma la adquisición promedio de las mismas, el valor de la energía de Itaipú está por debajo del promedio de adquisición de las concesionarias”.

El remate de Pepitone sobre este punto no se hizo esperar: “a medida que Itaipú entra por debajo del promedio, comienza a bajar el precio. Por tanto, ayudando a bajar los precios”.

Paraguay quiere aumentar la tarifa para el ejercicio 22024

En cuanto a la segunda publicación del vecino país, OGlobo, en un material que, en principio, publicó el 19 de octubre último, “advertía que nuestro país quiere aumentar la tarifa de Itaipú para el año que viene en un 24%, pero que esa posición “Brasil está negociando”.

Una lectura más cuidadosa del material permitirá descubrir que esa información tiene como base las declaraciones que hizo el director general brasileño de Itaipú, Enio Verri, ante el Comité de Infraestructura de la Cámara de Senadores del Legislativo brasileño.

“Empezamos en agosto a negociar la tarifa para el año que viene, 2024. Paraguay quiere volver a la tarifa de US$ 20,74 por KWmes. Esa es la posición y nuestra pelea que estamos teniendo con ellos” transcribía O Globo en al publicación de referencia.

En diciembre de 2022, la aún administración Bolsonaro del Brasil, unilateralmente, decidía reducir la tarifa de Itaipú a US$ 12,67 por KWmes, que sería el reflejo del nuevo costo del servicio de la entidad sin el peso de deuda, que la iban a terminar de pagar en el primer trimestre de este año.

La estrategia del acuerdo tarifario

Finalmente, ya con el nuevo gobierno del Brasil, la administración de Mario Abdo Benítez cerró un trato que llamó “Acuerdo tarifario”, que permitió a ambos países un ingreso adicional desde Itaipú de US$ 409 millones.

En su rendición de cuentas del 1 de julio de este año, Mario Abdo se daba inclusive el lujo de recomendar a su sucesor (Santiago Peña) que siga con la “estrategia” de los acuerdos tarifarios con el Brasil, estrategia que le proporcionaría, en sus cinco años de gobierno, un ingreso adicional de hasta US$ 2.000 millones.

El ingreso adicional es el resultado de incorporar al costo de Itaipú “nuevos componentes” con los que cubren, al menos una parte, el espacio que dejó la deuda. La negociación sobre el monto de la tarifa sigue, pero hay plazos: 15-12-2023.