Critican que la ANDE haya contratado potencia sin conocer la tarifa de Itaipú

El 9 de agosto del 2022, cuando Paraguay y Brasil acordaron la tarifa del 2022 de Itaipú en US$ 20,75/kW-mes, luego de un año de negociaciones (nuestro país pretendía mantener el precio en US$ 22,60/kW-mes y Brasil bajarlo a US$ 18,95/kW-mes), también se dio a conocer la potencia que la ANDE contrataría para este año, pero sin esperar la definición del precio de la misma, que hasta la fecha sigue sin aprobarse.

En este contexto, el expresidente de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira, cuestionó lo que a su criterio fue algo indebido. “Primero se estableció el nivel de compra del 2023 y después recién se establecerá la tarifa. La ANDE ya compró algo sin saber el precio y probablemente va a seguir comprando todo el año, hasta octubre por lo menos, sin saber a qué precio llevó, lo cual está mal. Nadie debería hacer eso”, dijo.

Se obligó a la ANDE a fijar su nivel de contratación

El extitular de la empresa estatal de electricidad manifestó que, “de alguna manera, se obligó a la ANDE a fijar su nivel de contratación sin que la misma sepa el costo de la potencia que estaba adquiriendo”.

Agregó que son esas incertidumbres las que hacen que la empresa eléctrica no pueda, con toda tranquilidad, salir a revender esa energía, porque no sabe el precio de compra y entonces, con esa incógnita, establecer un precio de venta es muy riesgoso.

Consultado el Ing. Ferreira si esta situación imposibilitaría la venta de los bloques de potencia, contestó que es algo que se puede hacer, pero obligará a la ANDE a ser muy creativa a la hora de fijar un precio. Explicó que deberá ser así a la hora de poner las condiciones, o en vez de estipular un valor fijo especificar que dependerá de la tarifa de Itaipú.

“Para fijar ese precio, la ANDE debe ser más dinámica; exige nuevos desafíos que yo no considero insalvables”, dijo al respecto.

Cabe recordar que el expresidente de la ANDE, Ing. Luis Villordo, también criticó que, por primera vez en la historia de esta empresa estatal de electricidad se acuerde un contrato de potencia sin que esté definida la tarifa de Itaipú.

Añadió que de esta manera, la empresa de electricidad perdió poder estratégico de negociación.

Además, recordó que el valor pretendido en el Acta Bilateral anulada (en el año 2019) había sido de 2.155 MW de potencia contratada para el 2023, casi la misma cifra que se contrató ahora para este año: 2.154 MW.