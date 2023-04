Itaipú baja tarifa y descuento de ANDE analizarán luego de las elecciones

Las autoridades de Itaipú Binacional dieron a conocer ayer el costo del servicio de electricidad o tarifa que regirá en el 2023 la relación comercial entre Itaipú ya las entidades compradoras Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y Empresa Brasileña de Participaciones en Energía Nuclear y Binacional (ENBPar), como también las bases presupuestarias para el presente año.

El anuncio se hizo en conferencia de prensa luego de la reunión extraordinaria N° 1.161 del Directorio Ejecutivo y de la N° 322, también extraordinaria, del Consejo de Administración que se llevaron a cabo ayer en la sede de Asunción de Itaipú, con la presencia virtual de los representantes brasileños.

El Costo Unitario del Servicio de Electricidad (CUSE) de Itaipú para el ejercicio 2023 quedó establecido en US$ 16,71 por kW/mes, un valor intermedio entre las propuestas planteadas inicialmente por ambas márgenes de la binacional (Brasil sostenía US$ 12,67 kW/mes y Paraguay US$ 20,75 kW/mes). De esta manera, ambos países accederán a más de US$ 400 millones para implementar proyectos y continuar con obras y programas, explicaron.

El director paraguayo de Itaipú, Manuel María Cáceres, resaltó que con el valor de la tarifa acordada para el 2023, se duplicarán los recursos disponibles para las inversiones socioambientales. En lo que respecta al Paraguay, en el año 2022, Itaipú destinó US$ 220 millones a los gastos sociales, que para el presente ejercicio la cifra se duplica.

Contó que de los US$ 400 millones, US$ 250 millones serán destinados para el fortalecimiento y la modernización del sistema eléctrico paraguayo, a través de la ANDE.

El presidente de la empresa estatal de electricidad, Ing. Félix Sosa, señaló que esta definición de la tarifa va a representar una disminución en el costo por compra de potencia en US$ 104 millones en forma anual. Al respecto recordó que la ANDE gasta unos US$ 540 millones en compra de energía al año, lo que representa el 35% de su presupuesto total.

De esta manera, esta tarifa beneficiará a la ANDE por un total de US$ 354 millones, considerando los US$ 250 millones que Itaipú le destinará, además de la reducción del precio en la compra de la potencia.

Consultado si esta reducción de la tarifa se traducirá en algún beneficio para los clientes finales, el Ing. Sosa respondió que los descuentos en las facturas de los usuarios se van a analizar después de las próximas elecciones generales de abril. “Los recursos tienen que ser invertidos en infraestructura eléctrica”, insistió.

Dinero de Itaipú, para financiar proyectos de la ANDE

De los US$ 400 millones para gastos socioambientales en 2023, US$ 250 millones irán a la ANDE y los restantes US$ 150 millones serán para garantizar la continuidad de proyectos como la construcción del Puente de la Bioceánico sobre el río Paraguay, entre Carmelo Peralta (Paraguay) y Puerto Murtinho (Brasil), ampliación de obras viales, Unidades de Salud Familiar, concesión de becas universitarias, apoyo a la agricultura familiar y modernización de la producción agrícola, fortalecimiento de las acciones ambientales para el cuidado de la biodiversidad, entre otros, dijeron.

